Kiev, 13 de mayo de 2026 — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado este miércoles una nueva ofensiva de gran envergadura por parte de las fuerzas rusas. Según el mandatario, el ataque se encuentra activo a plena luz del día, marcando un cambio en la táctica habitual del Kremlin de operar principalmente bajo el amparo de la noche.

Situación actual en el espacio aéreo

La magnitud del ataque ha puesto en alerta máxima a los sistemas de defensa del país:

Drones en vuelo: Zelenski informó a través de sus redes sociales que, en el momento de su mensaje, más de cien drones sobrevolaban el territorio ucraniano.

Zelenski informó a través de sus redes sociales que, en el momento de su mensaje, más de cien drones sobrevolaban el territorio ucraniano. Oleadas adicionales: El presidente advirtió que es probable que se produzcan oleadas de ataque adicionales a lo largo de toda la jornada.

El presidente advirtió que es probable que se produzcan oleadas de ataque adicionales a lo largo de toda la jornada. Balance de la madrugada: Durante la noche y madrugada de este mismo miércoles, la Fuerza Aérea ucraniana registró el lanzamiento de 139 drones de larga distancia.

Durante la noche y madrugada de este mismo miércoles, la Fuerza Aérea ucraniana registró el lanzamiento de 139 drones de larga distancia. Efectividad de la defensa: Las defensas ucranianas lograron neutralizar 111 de esos aparatos, aunque 20 lograron impactar en trece localizaciones distintas del país.

Daños y objetivos estratégicos

Los ataques no solo se han centrado en objetivos militares, sino que han afectado gravemente a la vida civil y económica:

Alcance geográfico: Durante la jornada del martes, Rusia atacó catorce regiones diferentes de Ucrania.

Durante la jornada del martes, Rusia atacó catorce regiones diferentes de Ucrania. Infraestructuras afectadas: Los bombardeos han provocado daños significativos en zonas residenciales, así como en infraestructuras ferroviarias, portuarias y energéticas.

Los bombardeos han provocado daños significativos en zonas residenciales, así como en infraestructuras ferroviarias, portuarias y energéticas. Respuesta ucraniana: De forma paralela, canales rusos han informado de impactos de drones ucranianos en infraestructuras energéticas situadas en el interior de Rusia.

Petición de ayuda y diálogo

Ante la escalada de violencia, Zelenski ha reiterado su llamamiento a la comunidad internacional para aumentar la presión sobre el Kremlin. El líder ucraniano insiste en la necesidad de una reunión «a nivel de líderes» con Vladímir Putin como vía necesaria para avanzar hacia el fin de las hostilidades.