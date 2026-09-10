La sección sindical de EULEN Seguridad de CCOO en Ceuta condena enérgicamente la agresión sufrida por un vigilante de seguridad durante la madrugada de hoy, 10 de septiembre, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta.

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Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional mediante la correspondiente denuncia. Según el relato del trabajador, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:40 horas. Un compañero que realizaba funciones de vigilancia en el puesto de cámaras detectó una reyerta entre varios grupos de residentes en el exterior de los módulos.

Al acudir el resto de efectivos para disuadir la situación, se encontraron con un elevado número de residentes con actitud muy agresiva y hostil, que llegaron a rodear a los vigilantes profiriendo amenazas de muerte. Fue durante esa intervención cuando uno de los residentes hizo caso omiso a las indicaciones de los vigilantes y se abalanzó sobre el denunciante, propinándole un cabezazo que impactó en la zona de la frente, además de sujetarle la muñeca derecha pudiéndole haber provocado una luxación.

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Tras ser reducido y trasladado a la zona de control, el agresor continuó manteniendo una actitud agresiva y amenazante, llegando a proferir graves amenazas contra el trabajador. Como consecuencia de la agresión, el vigilante tuvo que ser atendido en el Hospital Universitario de Ceuta para recibir asistencia médica, emitiéndose el preceptivo parte de lesiones.

Esta sección sindical quiere subrayar que esta agresión no es un hecho aislado, sino la consecuencia de unas condiciones laborales deficientes que venimos denunciando reiteradamente. Las y los vigilantes tienen que intervenir con un elevado número de residentes, que en muchas ocasiones se encuentran alterados y muestran actitudes violentas.

Ante la gravedad de los hechos, desde la sección sindical de EULEN Seguridad de CCOO exigimos la implantación inmediata de protocolos de seguridad que garanticen la protección del personal de vigilancia, la reparación urgente de las infraestructuras deficientes y el dimensionamiento adecuado de la plantilla de seguridad privada.

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales y la seguridad de todos los trabajadores que prestan servicio en el CETI de Ceuta, instando a las administraciones competentes a actuar de manera urgente y coordinada para poner fin a esta situación.