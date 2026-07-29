La ciudad autónoma afronta jornadas críticas con cerca de un millar de rescates diarios en el mar sin que se hayan anunciado refuerzos inmediatos ni gestiones diplomáticas urgentes con Marruecos para frenar el flujo a nado.

Ceuta — La escalada de la presión migratoria en la frontera sur de España ha desencadenado una corriente de indignación y malestar ciudadano en Ceuta ante la falta de respuesta oficial y de gestiones diplomáticas de calado por parte del Ejecutivo central. Mientras la Guardia Civil y Salvamento Marítimo extenuan sus recursos para rescatar del agua a cientos de personas cada día, la sensación en la ciudad es de absoluto desamparo ante una emergencia nacional que discurre en silencio institucional.

Hasta el momento, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han realizado declaraciones o pronunciamientos oficiales específicos sobre el colapso que sufre la ciudad autónoma. Aunque la Comandancia de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno mantienen informadas a las altas instancias del Estado, no se ha traducido aún en el anuncio de medidas extraordinarias ni en refuerzos inmediatos sobre el terreno.

«¿Dónde está el Gobierno de España? Ceuta es la frontera sur de Europa y no puede soportar más días así, convertida en una trinchera olvidada», denuncian voces locales ante el continuado tránsito migratorio.

Medios navales al límite y sin respuesta diplomática

La indignación se acentúa al constatar las condiciones en las que operan los efectivos de seguridad. El Servicio Marítimo del Instituto Armado continúa interviniendo con una flota diezmada, donde varias embarcaciones presentan averías continuas o carecen de la capacidad adecuada para transportar el elevado número de personas rescatadas en el mar.

A la carestía de recursos materiales se suma la crítica hacia la vía diplomática con el Reino de Marruecos:

Paso a nado descontrolado: La modalidad de entrada a nado, una de las más peligrosas y con mayor riesgo de tragedia humana, discurre de forma ininterrumpida por la falta de un dispositivo de contención efectivo en la vertiente marroquí.

La modalidad de entrada a nado, una de las más peligrosas y con mayor riesgo de tragedia humana, discurre de forma ininterrumpida por la falta de un dispositivo de contención efectivo en la vertiente marroquí. Contraste institucional: La crisis coincide en el tiempo con el inicio de los festejos oficiales de la Fiesta del Trono en Marruecos, mientras cientos de sus nacionales —entre ellos jóvenes, mujeres y niños— continúan lanzándose al agua para alcanzar los arenales ceutíes.

La frontera sur, a la espera de Madrid

A pesar de que el país centra su atención en otros frentes de impacto nacional como los incendios forestales, en Ceuta se insiste en que la saturación de sus infraestructuras de acogida y el desbordamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad constituyen una crisis de Estado prioritaria. Por el momento, la frontera permanece abierta como un corredor continuo a la espera de que Madrid mueva ficha en el plano operativo y diplomático.