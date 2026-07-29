Organizada por el CN Caballa, la emblemática prueba se celebrará el próximo 5 de agosto, día de la Patrona, con un recorrido de 2.400 metros.

Ceuta — Las instalaciones deportivas de la ciudad autónoma acogieron este martes la presentación oficial de la LXXXII Travesía a Nado Puerto de Ceuta, una de las citas estivales y tradicionales más arraigadas en el calendario deportivo local. Organizada por el Club Natación Caballa, la prueba se disputará el próximo 5 de agosto, coincidiendo con la festividad de la Patrona de la ciudad.

El acto contó con la participación del director general de Deporte, Sergio Aguilera, acompañado por Ignacio Gaitán en representación del CN Caballa y de la Federación de Natación de Ceuta.

Regreso a la salida tradicional y 2.400 metros de recorrido

La gran novedad de esta ochenta y dos edición es el retorno a su trazado emblemático. La competición arrancará a las 12:00 horas desde la torre de control del Muelle España, una ubicación de salida que no se utilizaba desde el año 2020.

Desde ese punto, los participantes completarán un trayecto de 2.400 metros en aguas portuarias hasta alcanzar la meta, situada en la rampa del Club Natación CAS. Según estimaciones de la organización, se prevé una participación que oscilará entre los 80 y 90 nadadores.

Plazo de inscripción abierto

Todos aquellos deportistas interesados en tomar parte en la prueba disponen hasta el lunes 3 de agosto a las 23:59 horas para formalizar su registro, el cual deberá tramitarse de manera telemática a través de la plataforma especializada Mis Tiempos con Chips.