El Ejecutivo justifica la decisión en la necesidad de dar un «nuevo impulso» a la entidad, con Antonio Muñiz perfilándose como su sucesor, en un contexto marcado por la polémica en las oposiciones.

Ceuta — Transición en la cúpula de las empresas municipales. El Consejo de Administración de Obimasa ha acordado este martes el cese de Fernando Ramos como gerente de la sociedad pública. La resolución se adoptó por unanimidad, contando con el voto favorable de la totalidad de los miembros del órgano de dirección.

Conforme a lo establecido en los estatutos de la empresa, la competencia para la designación y relevo del personal de alta dirección recae directamente en el propio Consejo. Para consumar la medida, el órgano ha facultado al presidente y al secretario con las máximas atribuciones formales.

«Nuevo impulso» frente al trasfondo de las oposiciones

Desde el Gobierno de Ceuta se ha enmarcado esta salida dentro de una reestructuración operativa. Fuentes del Ejecutivo argumentaron que la destitución responde a «la finalidad de dar un nuevo impulso a las actividades desarrolladas desde la sociedad y hacer frente a los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos», al tiempo que trasladaron su agradecimiento a Ramos por los servicios prestados.

A pesar de que la versión oficial evita vincular el movimiento con la actualidad política reciente, la decisión se produce en pleno trasfondo por la controversia suscitada en el último proceso de selección de personal de la empresa. La convocatoria fue puesta en entredicho tras solicitarse su anulación debido a que tres aspirantes obtuvieron un pleno de 60 aciertos sobre 60 preguntas, guardando presuntamente relación de parentesco o cercanía con miembros de la plantilla, una coincidencia calificada de prácticamente imposible en términos probabilísticos.

Antonio Muñiz, el perfil elegido para asumir la gerencia

El Ejecutivo autonómico ya ha definido el relevo al frente de la entidad. El candidato propuesto es Antonio Muñiz, empleado de la propia sociedad municipal.

El Gobierno ya ha trasladado esta propuesta al resto de grupos políticos de la Asamblea para informarles del perfil que cuenta con el respaldo institucional para liderar la nueva etapa de gestión en Obimasa.