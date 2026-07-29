Los familiares de Saad, Moad, Mohamed Amin, Achraf y Samir piden colaboración ciudadana y respuestas a las autoridades para dar con su paradero en medio de un repunte de tragedias en la costa ceutí.

Ceuta — Las familias de cinco jóvenes de nacionalidad marroquí viven horas de angustia e incertidumbre tras perder la pista de sus seres queridos durante el pasado fin de semana, cuando todos ellos intentaron acceder a nado a la ciudad autónoma de Ceuta desde Marruecos. Sus allegados, desbordados por la falta de noticias, piden la ayuda de la ciudadanía y de las autoridades para confirmar si continúan con vida.

Los desaparecidos: dos intentos en distintas jornadas

La búsqueda se divide en dos episodios ocurridos durante el fin de semana:

Viernes 24 de julio: Se perdió el rastro de tres jóvenes nacidos en Tetuán y pertenecientes a la misma familia: Mohamed Amin Marouan (25 años), Achraf Marouan (20 años) y Samir Marouan (19 años). Fueron vistos por última vez justo antes de lanzarse al agua para iniciar la travesía.

Se perdió el rastro de tres jóvenes nacidos en Tetuán y pertenecientes a la misma familia: (25 años), (20 años) y (19 años). Fueron vistos por última vez justo antes de lanzarse al agua para iniciar la travesía. Domingo 26 de julio: La madrugada del domingo, en torno a las 03:00 horas, los hermanos Saad El Ouarrad (20 años) y Moad El Ouarrad (16 años) salieron nadando desde las costas de Fnideq (Castillejos) con el mismo objetivo. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ellos.

Las familias exigen respuestas

Hasta la fecha, los allegados de los cinco jóvenes no han obtenido confirmación sobre su paradero. Han intentado averiguar si se encuentran custodiados o atendidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), si han sido reseñados en la Jefatura Superior de Policía o si permanecen ingresados en el Hospital Universitario de Ceuta.

«Solo queremos saber si están bien, si saben algo de ellos, o si están con vida», manifiesta con desesperación uno de los familiares.

Aumento dramático de la mortalidad en la frontera sur

Este suceso se produce en el marco de un preocupante repunte de intentos de entrada por vía marítima y un saldo cada vez más trágico en las costas de la ciudad autónoma.