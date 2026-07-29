La banda ceutí de heavy metal lanzará el 30 de julio en su canal de YouTube un trabajo audiovisual que fusiona la energía de su directo con la letra de uno de los cortes más potentes de su disco ‘Black Dahlia’.

Ceuta — La formación de heavy metal MetalkrüsA vuelve a la carga con una nueva propuesta audiovisual. La banda ceutí estrenará este jueves, 30 de julio, el videoclip oficial de ‘Burning Tyres’, uno de los temas más intensos de su álbum Black Dahlia. La producción contará con un marcado sello local al incorporar imágenes captadas durante su reciente actuación en el festival Caballa Rock Fest 2026.

El vídeo estará disponible de forma gratuita en el canal oficial de YouTube del grupo. Lejos de apostar por un lyric video convencional, la banda ha optado por un formato dinámico que combina la letra de la canción con secuencias en vivo de su potente puesta en escena.

Consolidación de ‘Black Dahlia’ y proyección exterior

El lanzamiento llega meses después de la salida al mercado de Black Dahlia, trabajo editado bajo el sello especializado The Fish Factory. Con este disco, el conjunto ha logrado consolidarse como una de las formaciones emergentes a tener en cuenta dentro del heavy metal clásico en español, cosechando buenas críticas en medios especializados y programas de radio de rock tanto en España como en Latinoamérica.

Antes del lanzamiento de este larga duración, el grupo ya había ofrecido un adelanto mediante un maxisingle promocional que incluía los temas originales ‘Theia’ y ‘Lights and Shadows’, este último encargado de abrir el álbum.

De las versiones al repertorio propio: el sello de Ceuta

Nacida en 2019, MetalkrüsA reunió a músicos de amplia trayectoria en la escena rockera local, con integrantes procedentes de bandas históricas como Sheilan (de la que forma parte Emilio S. Ortega). Aunque en sus inicios comenzaron rindiendo tributo a los grandes referentes del género mediante versiones, la decisión de volcarse en la composición de temas propios terminó definiendo la personalidad del proyecto y permitiéndoles traspasar las fronteras continentales.

Con este nuevo videoclip, la banda no solo da un paso más en la promoción de su trabajo discográfico, sino que proyecta la escena musical ceutí llevando la fuerza de su directo a un público cada vez más amplio.