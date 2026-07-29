El presidente Juan Vivas advierte de que la ciudad se encamina a cifras similares a las de mayo de 2021 si no se actúa de inmediato. Exige un mando único, el traslado de migrantes a la península y modificar la Ley de Extranjería para blindar las devoluciones en caliente por mar.

Ceuta — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha presentado este miércoles una estrategia de actuación para frenar la grave «crisis migratoria» que atraviesa el municipio. Acompañado por el consejero de Gobernación y Presidencia, Alberto Gaitán, Vivas ha lanzado una advertencia tajante: si no se adoptan medidas «adecuadas y proporcionales», la ciudad alcanzará «en breve» cifras de ocupación «parecidas a las de mayo de 2021», cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos.

Según los datos actualizados por la Administración local, en la última semana se han registrado 1.500 entradas irregulares —con un ritmo superior a las 200 diarias—, lo que ha llevado al colapso total de los servicios de acogida. La situación es especialmente crítica en el área de Menores, cuya capacidad ordinaria se encuentra sobreocupada en un 1.600%, mientras que a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) permanecen acampados más de 400 adultos ante la falta de plazas.

«Es un asunto de Estado que requiere reacciones acordes. Hace falta una respuesta decidida, enérgica e inmediata, sin dilación», ha aseverado Vivas, quien ha apelado directamente al consenso entre el PSOE y el PP en el Congreso de los Diputados.

Eje de emergencia: Cinco medidas prioritarias

Para afrontar la coyuntura actual, el Ejecutivo ceutí propone la creación de un «mando único» que coordine a la Ciudad Autónoma, la Delegación del Gobierno y a diversos ministerios implicados, fundamentando la respuesta en cinco actuaciones clave:

Descongestionamiento inmediato: Habilitar recursos de acogida extraordinarios y agilizar las salidas hacia la península. Este mismo miércoles se ha efectuado el traslado de 39 residentes del CETI, mientras se prepara la derivación de menores a otras comunidades autónomas bajo el mecanismo de contingencia migratoria. Financiación de emergencia: Activar las ayudas económicas previstas en el Real Decreto 2025 del 18 de marzo para situaciones de tensión migratoria. Refuerzo policial: Incrementar de forma urgente los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en el perímetro fronterizo como para la seguridad ciudadana de cara a las Fiestas Patronales. Reforma legislativa del rechazo en frontera: Modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería para amparar legalmente el rechazo en frontera por vía marítima, anulado tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide devolver en caliente a los migrantes que intercepta a nado la Guardia Civil. Cooperación con Marruecos: Solicitar al país vecino que intensifique la contención de los flujos migratorios en su lado de la frontera.

Prevención a largo plazo y contención

Además de las intervenciones de urgencia, Vivas ha instado a sentar las bases para evitar que este «fenómeno estructural» vuelva a colapsar la ciudad en el futuro. El plan autonómico contempla fijar mecanismos de disuasión y establecer límites de capacidad de acogida estrictamente ligados al tamaño de la población.

Aunque el presidente local aún no ha podido hablar directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo central está informado de la gravedad de los hechos y ha confiado en que la empatía mostrada por los distintos ministerios se traduzca en decisiones oportunas en las próximas horas.