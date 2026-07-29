Una primera expedición de 39 migrantes, en su mayoría de origen subsahariano, pone rumbo a Algeciras en medio de una intensa presión migratoria que mantiene el centro con más de 700 residentes para 512 plazas y a 400 personas acampadas en el exterior.

Ceuta — La Delegación del Gobierno ha iniciado este miércoles las derivaciones a la península para aliviar la sobreocupación que sufre el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Un primer grupo conformado por 39 personas, en su mayoría procedentes de países subsaharianos como Sudán, ha abandonado las instalaciones autonómicas con destino a Algeciras, desde donde serán distribuidas hacia distintas comunidades autónomas para continuar con sus trámites de regularización.

Se trata del primer traslado organizado desde que se intensificara la actual crisis de entradas a nado desde Marruecos, un fenómeno que ha provocado el acceso de cientos de personas de manera diaria durante la última semana.

El grupo ha sido trasladado hasta la Estación Marítima de Ceuta en varios contingentes coordinados por personal de Cruz Roja y del propio CETI, embarcando en el buque de las 11:30 horas con dirección al puerto algecireño.

Colapso en las instalaciones y campamento provisional en los accesos

La medida busca descongestionar un recinto diseñado para 512 plazas que actualmente supera los 700 residentes, rebasando ampliamente su capacidad operativa.

A la saturación en el interior se suma la compleja situación en el entorno del recinto. Fuentes del CETI señalan que más de 400 personas en situación de calle acampan en las inmediaciones a la espera de formalizar su registro ante la Policía Nacional e ingresar en el sistema de acogida.