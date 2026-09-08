CEUTA.— El Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta reafirmó este martes su rotunda oposición a la instalación de un centro provisional de acogida de migrantes en la explanada portuaria. La postura de la administración local se fundamenta en los dictámenes técnicos desfavorables emitidos por la propia Autoridad Portuaria, que advierten sobre los riesgos de ubicar este recurso en una infraestructura crítica de la ciudad.

Lee tambien: La crisis de la ciudad altera el mercado de la AD Ceuta: 15 rechazos de última hora y cuatro refuerzos sobre la bocina

El vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, explicó que la evaluación de los distintos terrenos se está llevando a cabo conforme a los criterios técnicos y de seguridad contemplados en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el cual se declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad autónoma.

Claves de la postura institucional Origen de la propuesta Plantada inicialmente por Puertos del Estado para la acogida temporal Motivo del rechazo Informes técnicos y de seguridad desfavorables de la Autoridad Portuaria Opciones descartadas previa evaluación Terrenos de Calamocarro y naves del Tarajal (rechazadas por el Ministerio) Marco regulatorio Real Decreto 681/2026 (Declaración de interés para la Seguridad Nacional)

Aunque las parcelas en la explanada del puerto fueron puestas sobre la mesa por Puertos del Estado, Ramírez recalcó que desde el primer momento el Gobierno autonómico supeditó cualquier decisión a los informes de viabilidad. Dado que los análisis de la Autoridad Portuaria resultaron negativos por el carácter sensible y estratégico del recinto, la Ciudad considera que «la seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración».

Lee tambien: El ‘Superferry’ busca puerto ante el galope herido de ‘los potrillos’

Pese a este desacuerdo puntual, Ramírez recordó que la administración ceutí ha mantenido una disposición colaborativa, proponiendo alternativas en el extrarradio como el antiguo campamento de Calamocarro o las naves del Tarajal, si bien estas fueron descartadas posteriormente por los servicios técnicos ministeriales. El Ejecutivo local subrayó que continuará trabajando junto al Gobierno central ante la crisis migratoria, pero garantizando la seguridad operacional de las infraestructuras clave y la convivencia ciudadana.