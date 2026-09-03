AEMET anuncia para Ceuta este jueves, 3 de septiembre de 2026: muy nuboso con lluvia escasa; máx. 26°C, mín. 22°C y sensación térmica hasta 27°C.

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El viento del este sopla a 15 km/h. La probabilidad de precipitación es del 80% y la humedad alcanza un máximo del 100%, con mínimos próximos al 80%, por lo que la sensación de bochorno puede persistir pese a las precipitaciones escasas.

Previsión para los próximos días

El viernes 4 de septiembre la AEMET prevé cielo cubierto con lluvia escasa; 26°C de máxima y 21°C de mínima. El viento se mantiene del este a 15 km/h.

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El sábado 5 de septiembre estará muy nuboso sin previsión de lluvia. Las temperaturas se mantienen en torno a 26°C (máx.) y 21°C (mín.), y el viento del este puede aumentar hasta 20 km/h, afectando zonas expuestas.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Muy nuboso con lluvia escasa

Muy nuboso con lluvia escasa Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 80%

80% Humedad: máxima 100% y mínima 80%

máxima 100% y mínima 80% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Lleva paraguas y planifica salidas pensando en chubascos débiles. Protege la piel y los ojos: el índice UV alcanza 8, así que crema, gafas y gorra siguen siendo aconsejables.

Si notas ambiente húmedo, lleva una capa ligera para adaptar la ropa a los 22–26°C. Ten en cuenta el viento del este, que se notará en zonas abiertas y en el litoral.

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