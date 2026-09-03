El ministro de Política Territorial y encargado del mando único para gestionar la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha solicitado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que actúe con rigor en sus declaraciones respecto a la complicada situación migratoria en la ciudad autónoma.

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Torres se pronunció tras la controversia generada por un informe que sugiere la implicación de Marruecos en las avalanchas de inmigrantes en Ceuta. En una rueda de prensa, el ministro recordó que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, aseguró que «no existe ningún informe que culpe a Marruecos» sobre esta crisis, lo que añade un contexto de confusión a las declaraciones recientes del líder opositor.

El ministro se refirió además a la audiencia en la que Pardo aclaró que los informes en su poder no vinculan a las fuerzas marroquíes en estas avalanchas, aunque algunas informaciones de medios nacionales citan la participación de gendarmes y agentes en el aumento de los movimientos migratorios hacia la frontera.

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En su encuentro con Feijóo durante el acto institucional por el Día de Ceuta, Torres insistió en la necesidad de abordar informaciones sobre esta crisis con rigor y responsabilidad, dado que son cuestiones delicadas que afectan la imagen de la ciudad y de sus relaciones internacionales.

Por otro lado, el ministro informó que desde el 31 de julio hasta el 2 de septiembre, un total de 3.648 inmigrantes han retornado de manera voluntaria a Marruecos, cifra que representa un aumento de 129 respecto a días anteriores. Esto demuestra la complejidad de la situación y la necesidad de establecer medidas eficaces para manejar la migración en la frontera.

Torres destacó la importancia de disponer de espacios adecuados para la gestión de inmigrantes que permitan facilitar el retorno y alcanzar la normalidad en la situación actual. «Es una regla matemática, cuanto antes se disponga de espacios, antes se podrá avanzar en la normalización de la crisis», concluyó el ministro.