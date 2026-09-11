Viernes, 11 de septiembre de 2026: Ceuta 26°C/22°C, viento del este 25 km/h y probabilidad de lluvia 45% (AEMET, XML municipales públicos).

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El resto del país muestra contraste: cielos despejados en buena parte del interior y nubes de distinta intensidad en litoral y archipiélagos. Los vientos soplan con direcciones variables que marcarán la sensación térmica en zonas costeras. La previsión que se recoge a continuación se basa en los XML municipales publicados por AEMET.

Norte peninsular

Bilbao: 24°C máxima y 12°C mínima; poco nuboso. Viento del norte a 10 km/h; probabilidad de lluvia 5%.

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La Coruña (A): 24°C/18°C, poco nuboso. Viento del norte a 20 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Centro peninsular

Madrid: 30°C máxima y 15°C mínima; despejado. Viento del oeste a 0 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Zaragoza: 31°C/14°C, despejado. Viento del noroeste a 10 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Sur peninsular

Sevilla: 35°C máxima y 19°C mínima; poco nuboso. Viento del este a 5 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Ceuta: 26°C máxima y 22°C mínima; intervalos nubosos. Viento del este a 25 km/h; probabilidad de lluvia 45% (AEMET, XML municipales públicos).

Mediterráneo

València: 28°C máxima y 17°C mínima; despejado. Viento del sureste a 10 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Barcelona: 28°C/19°C, poco nuboso. Viento del suroeste a 15 km/h; probabilidad de precipitación 5%.

Islas Baleares

Palma: 29°C máxima y 17°C mínima; intervalos nubosos. Viento del suroeste a 15 km/h; probabilidad de lluvia 10%.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 27°C máxima y 23°C mínima; muy nuboso con lluvia escasa. Viento del norte a 30 km/h; probabilidad de lluvia 100%.

Recomendaciones

En Ceuta, con viento del este y 45% de probabilidad de lluvia, lleve paraguas o chubasquero y tenga en cuenta rachas en la costa.

de probabilidad de lluvia, lleve paraguas o chubasquero y tenga en cuenta rachas en la costa. En el interior peninsular, con máximas cercanas o superiores a 30°C, mantenga la hidratación y programe actividades evitando las horas de mayor calor.

Las previsiones proceden de AEMET a partir de los XML municipales públicos; consulte las actualizaciones oficiales a lo largo del día.

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