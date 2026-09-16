El partido entre el Elche y el Real Madrid en el estadio Martínez Valero ha estado marcado por una notable controversia debido a la actitud de tres futbolistas del equipo blanco.

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Los internacionales Mbappé, Vinicius y Konaté no exhibieron la camiseta con el lema «Todos somos Caballas» en un gesto que se esperaba como muestra de apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta. Este hecho ha generado diversas reacciones en el entorno local.

A pesar de que el resto de los jugadores del Real Madrid mostraron la camiseta, la decisión de estos tres futbolistas ha alterado la imagen de unidad que se deseaba proyectar con este acto de solidaridad.

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La ausencia de este gesto por parte de Mbappé, Vinicius y Konaté ha dejado a muchos aficionados decepcionados, ya que esperaban un apoyo al mensaje que promueve la comunidad caballa.

El encuentro en Elche se ha convertido en una plataforma no solo para el fútbol, sino también para debates en torno al apoyo y la cohesión social entre las comunidades.

Ceuta, una ciudad con una rica diversidad cultural y social, anhela recibir apoyo de figuras prominentes como las del fútbol profesional, que pueden influir positivamente en la percepción y visibilidad de la región.