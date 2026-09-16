Los futbolistas blancos lucieron la camiseta sobre los hombros durante la salida al campo en la jornada 6 de Liga, lo que provocó que el lema quedara oculto y desató críticas en redes sociales

Kylian Mbappé y Vinícius Jr., futbolistas del Real Madrid, han protagonizado un gesto que se ha hecho rápidamente viral en redes sociales justo antes del inicio del encuentro liguero frente al Elche, correspondiente a la jornada 6 de la competición. Los delanteros del conjunto madrileño, junto a su compañero Konaté, no mostraron de forma completa el mensaje de apoyo a Ceuta que figuraba en la prenda conmemorativa, generando una oleada de comentarios y reproches hacia la actitud de los deportistas a la salida del túnel de vestuarios.

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Las imágenes emitidas por la plataforma Movistar Plus+ mostraron con detalle cómo se desarrolló la escena previa al arranque del choque. Mientras que el central francés Konaté se limitó a llevar la camiseta en las manos, tanto el dorsal ’10’ como el ‘7’ del Real Madrid saltaron al terreno de juego portando la prenda colocada sobre los hombros. Esta disposición impidió que se pudiera apreciar la leyenda «Todos somos caballas», frase dirigida al pueblo ceutí que quedó tapada por completo durante el recorrido previo al protocolo del partido.

Reacciones en redes sociales tras las imágenes del vestuario

La forma en que los tres integrantes de la plantilla madridista llevaron la camiseta no pasó desapercibida para los aficionados y usuarios en el ámbito digital. Tras la emisión de las imágenes televisivas, la red social X comenzó a registrar de inmediato una serie de críticas dirigidas de forma directa hacia Mbappé, Vinícius y Konaté por la falta de visibilidad del lema institucional.

Entre los mensajes publicados por los usuarios se han recogido manifestaciones de disconformidad como «Una vergüenza lo que han hecho», «Es vergonzoso… o dan una explicación muy contundente o deberían salir los dos del club», «Se la han quitado en el pasamanos, es imperdonable» o «Buenos valores y modales los de Vinícius y Mbappé tapándose el mensaje de apoyo». El episodio generó un debate inmediato en las plataformas en línea debido al alcance de las figuras involucradas en el partido liguero disputado en Elche.