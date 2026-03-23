Las festividades religiosas se adelantan este año con el Jueves y Viernes Santo como ejes del descanso nacional, marcadas por el equinoccio de primavera

La Semana Santa de 2026 se presenta en el calendario con un notable adelanto respecto al año anterior, situándose en el umbral del inicio de la primavera. Como es tradición en España, la llegada de estas fechas se aguarda con la doble vertiente de la devoción religiosa, plasmada en las estaciones de penitencia, y el descanso laboral. La fijación de los días de celebración, que dependen estrictamente del calendario lunar, sitúa este año el periodo vacacional entre finales de marzo y principios de abril, ofreciendo un escenario idóneo para los desplazamientos y la actividad turística.

Calendario y fechas clave de la Semana Santa 2026

La dependencia de la luna establece que el Domingo de Resurrección sea siempre el primer domingo tras la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por esta razón, la Semana Santa nunca comienza antes del 22 de marzo ni se extiende más allá del 25 de abril.

Para este ejercicio de 2026, las fechas quedan fijadas de la siguiente manera:

• Domingo de Ramos: 29 de marzo (inicio de las celebraciones).

• Jueves Santo: 2 de abril.

• Viernes Santo: 3 de abril.

• Lunes de Pascua: 6 de abril (fin del periodo festivo).

Los días festivos por comunidades autónomas

La configuración del calendario laboral presenta variaciones según la autonomía, salvo en las jornadas de obligado cumplimiento nacional. El primer gran hito será el Jueves Santo (2 de abril), que tendrá carácter festivo en la práctica totalidad de España. No obstante, en la Comunidad Valenciana y Cataluña, esta jornada se mantendrá como día hábil y laborable.

Por el contrario, el Viernes Santo (3 de abril) constituye una de las escasas jornadas no sustituibles del año, al mismo nivel que el Año Nuevo o la Fiesta Nacional. Por tanto, ninguna comunidad autónoma tiene la potestad de modificar su carácter no laborable, garantizando así un puente de descanso unificado en todo el territorio nacional.

Finalmente, el ciclo se cerrará el 6 de abril, Lunes de Pascua, cuya festividad dependerá nuevamente de la normativa específica de cada región, marcando el retorno a la actividad tras una Semana Santa que, por su ubicación temprana en el calendario, promete ser el primer gran paréntesis de descanso del año.