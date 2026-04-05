La jornada de clausura de la Pasión de este 5 de abril se celebra con el triunfo de la vida en ciudades como Sevilla, Málaga, Granada, León o Valladolid

La Semana Santa de 2026 llega hoy, Domingo de Resurrección, a su conclusión tras una semana de intensa actividad litúrgica y procesional. Tras el recogimiento y el silencio que marcaron el Sábado Santo, las calles de las principales capitales españolas se llenan de júbilo para celebrar el misterio de la Resurrección. Desde la solemnidad castellana de Valladolid o León hasta el ambiente festivo de Murcia o las tradicionales procesiones del «Encontre» en Baleares, la geografía nacional despide su semana grande con un despliegue de fe y tradición.

Sevilla

En la capital hispalense, el cierre de la Semana Santa tiene un nombre propio: la Hermandad de la Resurrección. Es la única cofradía que realiza su estación de penitencia en esta jornada, poniendo el broche de oro a los desfiles procesionales en la ciudad.

• Salida: 8:15 horas.

• Recorrido destacado: San Luis, Relator, Alameda de Hércules, Conde de Barajas y Jesús del Gran Poder.

• Paso por Campana: 10:55 horas.

• Carrera Oficial: Plaza de San Francisco (11:35), Plaza San Miguel (12:06) y Palos de la Frontera (12:25).

• Regreso: Francos, Jesús de las Tres Caídas, Plaza de Cristo de Burgos, Bustos Tavera y Doña María Coronel.

• Entrada (Palos): 15:20 horas.

Málaga

Málaga pone el punto final a su Pasión con una jornada breve pero de gran arraigo popular en el centro histórico, protagonizada por el titular de la Agrupación de Cofradías.

• Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina de los Cielos:

• Salida: 10:00 horas (desde Nosquera).

• Itinerario: Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Plaza del Obispo y Echegaray.

• Paso por Tribuna: 11:05 horas.

• Paso por Torre Sur: 13:00 horas.

• Encierro: 15:15 horas.

Granada

La ciudad de la Alhambra mantiene una despedida dinámica con tres cortesías procesionales que recorren el centro y pasan por la Carrera Oficial.

• Procesión de los «Facundillos»: Salida a las 10:30 de la Plaza de Santo Domingo. Pasa por Tribuna a las 11:30 y entra en la Catedral a las 12:20. Encierro a las 14:45.

• Resurrección y Triunfo de la Vida: Parte a las 10:00 desde la calle Primavera. Cruza el Puente Romano y la Carrera de la Virgen para llegar a la Catedral a las 13:50. El encierro de la Virgen se prevé a las 17:45.

• Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría: Inicia a las 11:00 desde la Plaza de Alonso Cano. Recorre la calle Elvira y Pavaneras antes de entrar en la Catedral a las 14:15. Encierro total a las 15:15.

Córdoba

La capital califal despide la festividad con una única hermandad que vertebra el centro histórico hasta la Mezquita-Catedral.

• El Resucitado:

• Salida: 9:30 horas (Plaza del Conde de Priego).

• Hitos horarios: Alfaros (10:10), San Fernando (11:00), entrada en Carrera Oficial (11:50) y Santa Iglesia Catedral (12:40).

• Regreso: Judería (13:00), Blanco Belmonte (13:30) y María Cristina (14:10).

• Entrada: 15:15 horas.

Murcia

La procesión del Domingo de Resurrección en Murcia es de las más singulares de España por su atmósfera festiva y la iconografía que desfila.

• Procesión del Resucitado: Parte a las 8:15 desde la Iglesia de Santa Eulalia. Destaca por la presencia del tradicional Demonio, que simboliza el pecado derrotado.

• Pasos: Un total de once grupos escultóricos, entre los que destacan San Miguel Arcángel, la Cruz Triunfante, Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y la Virgen Gloriosa.

Valladolid

La capital castellana celebra la culminación de su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, con el acto central en la Plaza Mayor.

• Procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen de la Alegría:

• Horario: 10:30 a 13:30 horas.

• Actos: Misa Pascual a las 11:00 en la Catedral. El Encuentro se produce a las 13:30 en la Plaza Mayor.

• Pasos: Jesús Resucitado, Virgen de la Alegría y Sepulcro Vacío.

Zamora

La sobriedad zamorana se torna en esperanza con la Cofradía de la Santísima Resurrección, que traslada el fervor a la Plaza Mayor.

• Salida: 09:00 horas desde la Iglesia de Santa María de la Horta.

• Encuentro: 11:15 horas en la Plaza Mayor.

• Recorrido: Calle la Plata, Zapatería, Plaza de Santa Lucía, Cuesta del Pizarro y Rúa de los Notarios.

León

La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero organiza la emblemática Procesión del Encuentro, que divide inicialmente su cortejo para confluir ante la Pulchra Leonina.

• Salida: 08:45 horas (Iglesia de Jesús Divino Obrero).

• Encuentro: 10:00 horas frente a la Catedral entre los pasos del Resucitado y Las Tres Marías.

• Procesión conjunta: Tras la misa en la Catedral, a las 12:00 comienza el recorrido final por la calle Ancha, San Isidoro y Plaza Mayor antes del regreso al templo.

Zaragoza

La capital aragonesa vive su jornada final con el Encuentro Glorioso, caracterizado por la participación de la Real Hermandad de Cristo Resucitado.

• Horario: 11:15 a 14:45 horas.

• Salida: Iglesia de Santa Isabel de Portugal.

• Acto Central: Encuentro en la Plaza del Pilar al mediodía. El recorrido finaliza en el Colegio PP. Agustinos tras pasar por la Plaza de los Sitios.

Baleares

En las islas, la tradición se traslada a la Part Forana de Mallorca, donde las procesiones del «Encontre» simbolizan el reencuentro entre Cristo y su Madre.

• Inca: Tres procesiones (Jesús Resucitado, Virgen María y Encontre) a las 11:00.

• Manacor: Procesión a las 10:45 con recorridos separados que confluyen en el centro.

• Pollença: La «Encontrada» recorre el casco histórico a partir de las 11:30.

• Otras localidades: Llucmajor (9:00), Sóller, Sineu (11:30) y Porto Cristo (11:00) mantienen horarios matutinos para sus respectivas celebraciones.