La Semana Santa de 2026 enfila su recta final en una jornada de transición y recogimiento. Tras la intensidad del Jueves y Viernes Santo, las cofradías de las principales capitales españolas preparan sus estaciones de penitencia antes del júbilo del Domingo de Resurrección.

Superados los días más multitudinarios de la Pasión en localidades como Sevilla, Málaga o Valladolid, el Sábado Santo se presenta como una jornada de silencio y sobriedad. Mientras ciudades como Málaga no celebran procesiones en este día, otros puntos de la geografía nacional mantienen una actividad litúrgica y externa de gran relevancia, marcada por la espera de la Resurrección.

A continuación, detallamos la información completa de horarios y recorridos facilitada para esta jornada en las principales ciudades de España:

Sevilla: la sobriedad del Sábado Santo

La capital hispalense vive una tarde de gran elegancia y tradición con cinco hermandades en las calles que atraviesan el centro histórico.

El Sol: La cruz de guía inicia su marcha a las 12:45 . Su paso por Campana se sitúa a las 17:15, Plaza a las 17:55 y Puerta de Jerez a las 19:30. El palio sale a las 13:15, con entrada prevista a las 22:45, tras pasar por el Triunfo a las 19:01.

La cruz de guía inicia su marcha a las . Su paso por Campana se sitúa a las 17:15, Plaza a las 17:55 y Puerta de Jerez a las 19:30. El palio sale a las 13:15, con entrada prevista a las 22:45, tras pasar por el Triunfo a las 19:01. Las Servitas: Salida a las 15:20 . El cortejo transita por Alemanes (19:30), Francos (20:00) y Doña María Coronel (21:00). El palio, que sale a las 16:05, tiene fijada su entrada a las 22:45.

Salida a las . El cortejo transita por Alemanes (19:30), Francos (20:00) y Doña María Coronel (21:00). El palio, que sale a las 16:05, tiene fijada su entrada a las 22:45. La Trinidad: La cruz de guía parte a las 15:30 recorriendo María Auxiliadora y la Encarnación hacia la Campana (18:10). El tercer paso sale a las 16:30, pasando por la plaza del Cristo de Burgos para recogerse a las 01:30.

La cruz de guía parte a las recorriendo María Auxiliadora y la Encarnación hacia la Campana (18:10). El tercer paso sale a las 16:30, pasando por la plaza del Cristo de Burgos para recogerse a las 01:30. El Santo Entierro: Comienza su estación a las 18:45 . Destaca su paso por la Plaza Nueva a las 21:30 y el regreso definitivo a las 23:00 horas.

Comienza su estación a las . Destaca su paso por la Plaza Nueva a las 21:30 y el regreso definitivo a las 23:00 horas. Soledad de San Lorenzo: Inicia su camino a las 18:50. Pasa por Cuna (22:30) y Javier Lasso de la Vega (23:00). El palio sale a las 19:30 y tiene prevista su entrada a las 00:15.

Granada: Santa María de la Alhambra

La ciudad nazarí concentra su atención en una única y emblemática procesión que vincula el recinto de la Alhambra con el centro.

Hermandad de Santa María de la Alhambra: Sale a las 17:00 desde su templo. Atraviesa la Puerta de la Justicia (17:35) y la Cuesta de Gomérez para llegar a Plaza Nueva a las 19:00. Tras pasar por la Catedral (22:20), el paso regresa a su templo a las 01:30.

Murcia: el silencio del Yacente

La jornada murciana comienza por la mañana con la convocatoria de la Archicofradía del Resucitado. Por la tarde, el protagonismo es para el Cristo Yacente.

Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la Luz: Salida a las 19:00 desde San Juan de Dios. Un cortejo de luto blanco y descalzo que recorre la Plaza Cardenal Belluga y la calle Trapería. El encierro se produce a las 21:30.

Valladolid: Ofrecimiento y Soledad

La capital castellana celebra actos de gran calado devocional durante la tarde y la madrugada.

Ofrecimiento de los Dolores: A las 17:00 desde la Vera Cruz hacia la Catedral con la imagen de Gregorio Fernández.

A las desde la Vera Cruz hacia la Catedral con la imagen de Gregorio Fernández. Procesión de la Soledad: Se celebra a las 00:30 desde la Iglesia de las Angustias, recorriendo Alonso Berruguete y San Blas con la talla de Juan de Juni.

Zamora: la Virgen de la Soledad

Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación: Salida a las 20:00 desde San Juan Bautista. Recorre Santa Clara y Alfonso IX para regresar a la Plaza Mayor, donde se entona la tradicional Salve.

León: cuatro actos de fe

Santo Cristo del Desenclavo: Inicia a las 16:30 con el acto central en la plaza de San Isidoro.

Inicia a las con el acto central en la plaza de San Isidoro. Procesión de la Soledad: A las 19:00 desde la parroquia Jesús Divino Obrero.

A las desde la parroquia Jesús Divino Obrero. Camino de la Luz: Organizada por el Santo Sepulcro a las 19:15 desde la Plaza de Regla.

Organizada por el Santo Sepulcro a las desde la Plaza de Regla. Vía Lucis: A cargo de la Cofradía de Jesús Sacramentado a las 23:00.

Zaragoza: de las Esclavas a la Vigilia

Congregación de Esclavas de María: Salida a las 11:00 desde San Pablo, con acto ante el Cristo de la Cama.

Salida a las desde San Pablo, con acto ante el Cristo de la Cama. Vigilia Pascual: Comienza a las 21:15 desde Santa Isabel de Portugal hacia la Basílica del Pilar.

Comienza a las desde Santa Isabel de Portugal hacia la Basílica del Pilar. Procesión de la Soledad: Inicia a las 00:00 (tras el Santo Entierro) desde San Felipe hacia San Cayetano.

Baleares y otras curiosidades

La jornada se completa con diversas manifestaciones en las islas, mientras que en otros puntos de España, como en un pueblo de Navarra, la tradición dicta «colgar a Judas» (un muñeco con un petardo) en lugar de las procesiones clásicas.