El Domingo de Resurrección deja máximas de hasta 30 grados en el valle del Guadalquivir, aunque el litoral de Cádiz permanece en aviso amarillo por fuertes rachas de levante

Andalucía despide este domingo una Semana Santa marcada por la plena estabilidad meteorológica con una jornada de cielos despejados y temperaturas puramente primaverales. Tras unos días de gran afluencia turística y absoluta normalidad para las cofradías, el Domingo de Resurrección consolida el ascenso térmico en toda la región, situando los termómetros en valores cercanos a los 30 grados en puntos del interior. Sin embargo, este escenario de sol y calor tiene fecha de caducidad, ya que se espera la entrada de precipitaciones a partir de mediados de la próxima semana.

La jornada de hoy se desarrolla con cielos poco nubosos o despejados, con la única presencia de intervalos de nubes altas que no empañan el cierre de la festividad. Las temperaturas máximas experimentan un ascenso generalizado, siendo especialmente notable en la provincia de Sevilla, donde se alcanzarán los 30 grados, seguida de Huelva y Jaén, donde los mercurios marcarán los 28 grados.

Aviso amarillo por viento en Cádiz

Pese al predominio del sol, la situación es distinta en el extremo sur de la comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo en la provincia de Cádiz debido a la intensidad del viento de levante. Se esperan vientos de componente este que soplarán de flojos a moderados en el resto de la región, pero que alcanzarán rachas muy fuertes en el litoral gaditano y el área del Estrecho.

En el litoral mediterráneo, el levante también soplará con intensidad moderada, condicionando la jornada en las zonas costeras, aunque sin impedir el disfrute de las altas temperaturas que han caracterizado este tramo final de las vacaciones.

Cambio de tendencia a partir del martes

El balance para el sector turístico y las hermandades es altamente positivo gracias a este tiempo estable, pero la previsión a corto plazo anuncia un giro en el mapa meteorológico. Según los pronósticos actuales, la estabilidad comenzará a quebrarse a partir del próximo martes, jornada en la que se prevé un aumento progresivo de la nubosidad en toda la comunidad autónoma.

Este incremento de las nubes será el preludio de un frente que traerá consigo el regreso de las lluvias el miércoles. Se espera que las precipitaciones afecten a varios puntos de la región, poniendo fin a este episodio de calor intenso y cielos limpios que ha acompañado el cierre de la Semana Santa andaluza.