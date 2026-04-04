Cinco hermandades realizan su estación de penitencia en una jornada marcada por la solemnidad del Santo Entierro y la Soledad. Consulte los itinerarios detallados y las horas de entrada y salida de los cortejos.

Sevilla encara la recta final de su Pasión con la llegada del Sábado Santo, una jornada de profundo recogimiento y sobriedad en la que cinco hermandades realizan su salida procesional hacia la Santa Iglesia Catedral. Desde la temprana salida del Sol hasta el silencio absoluto de la Soledad de San Lorenzo, la ciudad vive un día de transición litúrgica reflejado en la personalidad de sus corporaciones.

Horarios y recorridos de las hermandades del Sábado Santo

A continuación, detallamos la información de servicio necesaria para seguir las estaciones de penitencia de las cofradías que integran la nómina del día:

El Sol

La hermandad abre la jornada desde el barrio del Plantinar con un extenso recorrido que atraviesa los Jardines de Murillo antes de alcanzar la Carrera Oficial.

Salida: 12:45 horas.

12:45 horas. Entrada: 22:55 horas.

22:55 horas. Itinerario: Plaza del Aljarafe, Virgen del Sol, Ramón y Cajal, Enramadilla, glorieta Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, Carlos V, plaza Don Juan de Austria, jardines de Murillo, Cano y Cueto, Santa María la Blanca, San José, plaza Nuestro Padre Jesús de la Salud, plaza Ramón Ybarra Llosent, Muñoz y Pabón, Cabeza del Rey Don Pedro, Candilejo, calle Alfalfa, Jesús de las Tres Caídas, Cuesta del Rosario, Villegas, plaza del Salvador, Sagasta, Jovellanos, Tetuán, Velázquez, O’Donnell, Carrera Oficial, plaza del Triunfo, Miguel Mañara, plaza de la Contratación, San Gregorio, plaza Puerta de Jerez, San Fernando, plaza Don Juan de Austria, Carlos V, glorieta Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, Enramadilla, Avión Cuatro Vientos, Virgen del Sol y Plaza del Aljarafe.

Los Servitas

Desde la plaza de San Marcos, la Orden Servita aporta elegancia y clasicismo a la tarde del Sábado Santo.

Salida: 15:15 horas.

15:15 horas. Entrada: 22:40 horas.

22:40 horas. Itinerario: Siete Dolores de Nuestra Señora, Plaza de San Marcos, Bustos Tavera, Doña María Coronel, Dueñas, Santa Ángela, Alcázares, Plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Plaza del Duque, Campana, Sierpes, Plaza de San Francisco, Avenida de la Constitución, Catedral, Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Bustos Tavera, Plaza de San Marcos, Vergara, Plaza de Santa Isabel y Siete Dolores de Nuestra Señora.

La Trinidad

Una de las cofradías con mayor cuerpo de nazarenos de la jornada, partiendo desde el Santuario de María Auxiliadora.

Salida: 15:05 horas.

15:05 horas. Entrada: 01:30 horas.

01:30 horas. Itinerario: Santuario de María Auxiliadora, Mateos, Valle, Puerta Osario, Jáuregui, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, Plaza de San Pedro, Imagen, Plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, Plaza del Duque, Campana, Sierpes, Plaza de San Francisco, Avenida de la Constitución, Catedral, Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Alfalfa, Odreros, Boteros, Plaza de San Ildefonso, Zamudio, Plaza de San Leandro, Francisco Carrión Mejías, Juan de Mesa, Ponce de León, Plaza Padre Jerónimo de Córdoba, Jáuregui, Valle, Verónica, Cristo de las Cinco Llagas, Sol, Madre Isabel de la Trinidad, María Auxiliadora y Santuario.

El Santo Entierro

Corporación que representa el entierro de Cristo con un carácter oficial y representación de diversas instituciones y hermandades.

Salida: 18:45 horas.

18:45 horas. Entrada: 23:00 horas.

23:00 horas. Itinerario: Alfonso XII, Plaza del Duque, Campana, Sierpes, Plaza de San Francisco, Avenida de la Constitución, Catedral, Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O’Donnell, Campana, Duque y Alfonso XII.

La Soledad de San Lorenzo

El broche de oro del Sábado Santo lo pone la Hermandad de la Soledad, que mantiene su estilo austero y solemne.