Tras ser suplente por llegar tarde a un entrenamiento, el inglés fue decisivo en la victoria del derbi y zanjó la polémica en redes: «Madrid y nada más».

El derbi madrileño de este domingo comenzó con una ausencia sonada en el once de Álvaro Arbeloa: la de Trent Alexander-Arnold. El lateral inglés, dueño absoluto de la banda derecha desde su llegada, vio el inicio del encuentro desde el banquillo como consecuencia de un castigo interno por impuntualidad durante la semana de entrenamientos.

Sin embargo, lo que pudo ser una noche aciaga para el ’12’ blanco terminó convirtiéndose en una reivindicación sobre el césped y un cierre de filas institucional a través de las redes sociales.

El correctivo de Arbeloa y la respuesta en el campo

La decisión del técnico madridista fue firme: la titularidad fue para el capitán Dani Carvajal, enviando un mensaje claro sobre la disciplina en el vestuario. Trent no saltó al campo hasta el minuto 64, pero su entrada cambió el signo del partido:

Impacto inmediato: Solo unos instantes después de ingresar, el ex del Liverpool fue una pieza clave en la jugada que culminó con el 3-2 definitivo anotado por Vinicius Jr.

Solo unos instantes después de ingresar, el ex del Liverpool fue una pieza clave en la jugada que culminó con el anotado por Vinicius Jr. Calidad intacta: Su capacidad para romper líneas desde el carril diestro volvió a ser el factor diferencial que permitió al Real Madrid llevarse los tres puntos en un duelo de máxima tensión.

«Madrid y nada más»

Lejos de mostrar malestar por la suplencia, Trent quiso disipar cualquier duda sobre su compromiso con el proyecto de Arbeloa. Tras el pitido final, publicó un carrusel de imágenes en Instagram con el lema: «Madrid y nada más», acompañado de una foto señalándose el escudo.

La publicación recibió el respaldo inmediato de sus compañeros, destacando el comentario de Vinicius Jr. («My guy, T»), lo que evidencia el buen ambiente en el vestuario a pesar de los roces disciplinarios propios de la alta competición.

Refugio en Valdebebas durante el parón

A diferencia de otros internacionales, Trent Alexander-Arnold no viajará con su selección en este parón de marzo al no haber sido incluido en la lista de Thomas Tuchel.

Esto le permitirá permanecer en Madrid a las órdenes de Arbeloa para recuperar la plena confianza del técnico y trabajar en la puntualidad, el único lunar en una temporada en la que se ha convertido en el socio preferente de la delantera blanca.