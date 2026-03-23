La cuenta oficial del club omitió el nombre del brasileño en sus dos goles, mientras que sí identificó a Fede Valverde. La comunidad de X tuvo que intervenir para añadir el autor de los tantos.

El derbi madrileño no terminó con el pitido final. La histórica rivalidad entre el Atlético de Madrid y Vinicius Jr. ha sumado un nuevo y polémico episodio, esta vez en el terreno digital. Tras el encuentro disputado ayer, la cuenta oficial de X (antes Twitter) del conjunto rojiblanco optó por una curiosa estrategia de comunicación: omitir sistemáticamente el nombre del delantero brasileño, autor de un doblete decisivo.

El «borrado» selectivo en X

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en notar una diferencia de criterio llamativa en la narración del partido por parte del club colchonero:

Los goles de Vinicius: Tanto en el penalti que supuso el 1-1 como en el tanto del 3-2, el Atlético evitó nombrar al brasileño, utilizando fórmulas genéricas como «Empata el Real Madrid de penalti» o «Gol de los locales».

Tanto en el penalti que supuso el 1-1 como en el tanto del 3-2, el Atlético evitó nombrar al brasileño, utilizando fórmulas genéricas como «Empata el Real Madrid de penalti» o «Gol de los locales». El gol de Valverde: Por el contrario, cuando Fede Valverde anotó el 2-1, la cuenta sí especificó el nombre del centrocampista uruguayo.

Esta actitud provocó que la propia comunidad de X activara las «notas de contexto» en los posts del Atlético, añadiendo manualmente que Vinicius era el autor de los goles para garantizar la precisión informativa de la plataforma.

Tensión en la banda: el recado a Simeone

Este vacío informativo en redes sociales parece ser la respuesta a lo vivido sobre el césped. La relación entre Vinicius y el banquillo rojiblanco volvió a ser incendiaria. Según testigos presenciales, el brasileño no olvidó las recientes declaraciones de Diego Simeone en la Supercopa («Florentino te va a echar») y, al ser sustituido, se dirigió al técnico argentino recordándole con gestos su doblete personal.

«Madrid hay uno solo»

Tras el encuentro, Vinicius no se quedó callado y alimentó la narrativa de la victoria a través de su cuenta de Instagram con un mensaje tajante: “Madrid hay uno solo”, acompañado de imágenes celebrando en el feudo blanco.

Este desplante digital del Atlético de Madrid confirma que la figura de Vinicius se ha convertido en la «bestia negra» no solo deportiva, sino también institucional para el club del Metropolitano. Lo que parece seguro es que este no será el último capítulo de una hostilidad que crece tras cada enfrentamiento.