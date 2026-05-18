Los graves accidentes de Álex Márquez y Johann Zarco obligaron a decretar dos banderas rojas en el GP de Catalunya. Pilotos como Martín y Acosta alzan la voz y exigen reflexionar sobre los límites del espectáculo: “La salud va por delante del show”.

MONTMELÓ.— Fue un domingo negro, de esos que la parrilla de MotoGP desearía borrar de inmediato de su memoria. El Circuit de Barcelona-Catalunya vivió momentos de auténtica angustia cuando la carrera de la categoría reina alcanzaba su ecuador. El brutal accidente de Álex Márquez (Gresini Racing) paralizó por completo los corazones de los aficionados y sumió al paddock en un silencio sepulcral, marcado primero por el shock visual y, posteriormente, por una dolorosa incertidumbre. Aunque el piloto de Cervera fue estabilizado y se confirmó que se encontraba consciente, la tensión no dio tregua: una segunda bandera roja provocada por un aparatoso incidente de Johann Zarco terminó por quebrar la estabilidad psicológica de los competidores, dejando los resultados deportivos en un absoluto y definitivo segundo plano.

Rins: “Se me paró el corazón”

El testimonio de Álex Rins refleja de manera fidedigna la crudeza de lo vivido en la pista catalana. El barcelonés admitió la enorme dificultad de abstraerse de la tragedia en un deporte donde la velocidad no perdona: “La verdad es que no es nada fácil. Cuando he visto a Álex en el suelo se me ha parado el corazón. Me he quedado en shock, me he quedado blanco y hemos entrado al box y hemos tenido que respirar muy profundamente para calmarme y poner los pies en el suelo”.

Rins reconoció que la mente del piloto se bloquea ante escenarios de tal magnitud: “Cuando he leído que estaba consciente, me he tranquilizado y me he vuelto a centrar en la carrera y en la resalida. Álex ha sido afortunado. No se da la situación de pensar en no correr, porque no te da tiempo a pensar en nada. Yo he estado parado sin entender nada, no te va el cerebro”.

Martín y la crítica a la reiteración de salidas: “¿Qué hacemos? ¿Seguir reempezando?”

La obligatoriedad de disputar hasta tres salidas consecutivas para cumplir con el programa televisivo generó un profundo malestar entre los pesos pesados del campeonato. Jorge Martín fue uno de los más tajantes al señalar que, por encima del negocio, se encuentra la integridad de las personas.

“Hoy mi historia es completamente secundaria y lo importante es que Álex y Zarco estén bien, que estén vivos y que podamos seguir”, afirmó el madrileño tras bajarse de la moto. “Ha sido un día muy peligroso. Tener que hacer tres salidas me parece excesivo y sé que el show tiene que seguir, pero hay un punto en el que también somos personas y, después de ver esos incidentes, cuesta entrar en concentración. La vibra que se respira después de eso no es buena e incita a algo peor. Si llega a seguir pasando, ¿qué hacemos? ¿Seguir reempezando? No le veo el sentido”.

Di Giannantonio: “Sinceramente, tenía miedo”

Por su parte, Fabio Di Giannantonio no ocultó la vertiente más humana y vulnerable del piloto de motociclismo, reconociendo abiertamente haber sentido pánico sobre el asfalto al verse rodeado por los fragmentos de la Ducati de Álex Márquez destrozada en mitad de la trazada.

“Ofrecemos un gran espectáculo, pero también somos humanos y ver estas cosas en la pista no siempre es agradable”, confesó el italiano. “Cuando pasa, estás lleno de adrenalina, piensas en muchas cosas y realmente no sabes qué es lo mejor o lo más sensato que puedes hacer respecto a si correr o no. Vi muchos trozos volando por ahí y solo intenté esconderme. Sinceramente, no reaccioné muy bien, tenía miedo”. Con todo, ‘Diggia’ celebró que, por fortuna, los escalofriantes percances se saldasen sin consecuencias fatales: “Saber que todo el mundo está más o menos bien es una gran noticia”.

Acosta y Bagnaia: El debate sobre los límites del negocio

El debate sobre la conveniencia de suspender definitivamente un evento tras múltiples incidentes de gravedad capitalizó las declaraciones post-carrera. Pedro Acosta mostró su disconformidad absoluta con los protocolos actuales de la organización. “Hoy de la carrera no hace falta hablar mucho. Otra vez se ha vivido un domingo que podría haber acabado muy feo. Incluso siendo pilotos de MotoGP, entiendo que haya que salir después de una bandera roja, pero después de la segunda… no estoy muy de acuerdo con que haya que salir otra vez a correr. Si ya han pasado dos cosas feas en la misma carrera, tampoco creo que haga mucha falta volver a salir. Creo que la salud de la gente va por delante del show”, sentenció el joven murciano, enviando toda su fuerza a sus compañeros afectados.

Finalmente, el vigente campeón Pecco Bagnaia aportó una visión pragmática pero igualmente crítica, calificando la reanudación definitiva como un movimiento excesivamente forzado por las circunstancias comerciales del campeonato.

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“Nosotros estamos aquí para correr en moto y darlo todo, no somos quienes deben decidir, pero sí quienes pueden influir. Nadie obliga a nadie, si estás ahí y no quieres salir, no sales. Obviamente, te pagan un montón de dinero, tienes un montón de patrocinadores, es justo respetar tu trabajo… pero en mi opinión la tercera salida fue forzada”, admitió Bagnaia. El italiano concluyó con una reflexión que resume a la perfección el sentir generalizado de un paddock que hoy respira aliviado de milagro: “Hoy es uno de esos días que realmente golpean duro. Somos pilotos, las carreras son nuestra vida, pero a veces olvidamos lo peligroso que puede ser este deporte”.