Los agentes del polivalente defensor croata tantean al club blanco ante el incierto futuro del Manchester City. Bernardo Silva también ha sido propuesto a Chamartín tras rechazar al Barcelona.

MADRID — El mercado de fichajes estival aún no ha comenzado oficialmente, pero las oficinas de Valdebebas ya echan humo. En un movimiento que ha sorprendido de forma mayúscula a la dirección deportiva del Real Madrid, Josko Gvardiol ha sido ofrecido al conjunto blanco.

El internacional croata de 24 años, con contrato en el Manchester City hasta junio de 2028, se ha dejado querer por un Real Madrid que afronta un verano de reconstrucción profunda tras una temporada muy complicada. El club madrileño busca reforzar su línea defensiva con urgencia y el nombre de Gvardiol —viejo anhelo de la entidad— encaja a la perfección, aunque la propuesta no estaba en los planes iniciales.

Un viejo deseo que vuelve a ponerse a tiro

No es la primera vez que los caminos de Gvardiol y el Real Madrid se cruzan. La dirección deportiva blanca le seguía la pista desde sus inicios en el Dinamo de Zagreb y su posterior explosión en el RB Leipzig. Sin embargo, en el verano de 2023, los 90 millones de euros que desembolsó el Manchester City hicieron imposible que los de Chamartín compitieran por su traspaso.

El panorama actual del futbolista, no obstante, es radicalmente distinto:

Un año marcado por las lesiones: Gvardiol ha vivido una campaña sumamente difícil tras pasar por el quirófano en enero debido a una grave lesión en la tibia. Aún no ha regresado a los terrenos de juego y su presencia en el Mundial de este verano con Croacia está seriamente en el aire.

Gvardiol ha vivido una campaña sumamente difícil tras pasar por el quirófano en enero debido a una grave lesión en la tibia. Aún no ha regresado a los terrenos de juego y su presencia en el Mundial de este verano con Croacia está seriamente en el aire. El factor Bernabéu: Pese a sus problemas físicos recientes, en Madrid no olvidan su tremenda calidad, consolidada como uno de los zagueros más cotizados de Europa y recordado por el golazo que le marcó al propio Real Madrid en el coliseo blanco llegando desde el lateral izquierdo.

El «Efecto Mourinho» y la incertidumbre en Mánchester

El ofrecimiento de Gvardiol no es un hecho aislado. La más que probable salida de Pep Guardiola del banquillo del Manchester City a corto plazo (se especula que, como máximo, seguirá un año más) ha desatado el nerviosismo en el vestuario citizen, provocando que varios pesos pesados empiecen a buscar una salida.

A este escenario se suma el factor José Mourinho. La llegada del técnico portugués al banquillo del Real Madrid promete agitar por completo la planificación deportiva del club, convirtiendo a Chamartín en el destino predilecto de las grandes estrellas del panorama internacional.

Bernardo Silva también se ofrece y planta al Barça

El central croata no ha sido la única bomba que los intermediarios han puesto sobre la mesa de la directiva madridista. Bernardo Silva también ha sido propuesto al Real Madrid.

El talentoso mediapunta portugués está decidido a cambiar de aires y, según las últimas informaciones, ha rechazado de forma definitiva una propuesta del FC Barcelona, priorizando vestir la camiseta blanca si se llega a abrir una ventana de negociación bajo el mando de Mourinho.

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