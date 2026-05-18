Salamanca — La Policía Nacional ha detenido a una mujer a primera hora de esta mañana tras la muerte de un hombre de unos 40 años en el interior de una vivienda de la capital salmantina, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno. La víctima ha fallecido tras ser agredida con un arma blanca, presumiblemente un cuchillo.

Los hechos se han desencadenado en torno a las 6:45 horas, momento en el que el servicio autonómico de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada de alerta. Los testigos del suceso avisaron de que se había producido una agresión en un domicilio ubicado en la calle Petunias y precisaron que la víctima se encontraba inconsciente tras haber sufrido una herida por arma blanca.

Despliegue de emergencias

De inmediato, el centro de emergencias 1-1-2 ha dado aviso a las autoridades y servicios asistenciales correspondientes:

Cuerpos de Seguridad: Patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local se han desplazado hasta el inmueble de la calle Petunias.

Patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local se han desplazado hasta el inmueble de la calle Petunias. Asistencia Sanitaria: Emergencias Sanitarias – Sacyl ha enviado con urgencia una UVI móvil al lugar de los hechos.

A pesar de la rápida movilización de los recursos, los facultativos médicos desplazados al domicilio tan solo han podido confirmar el fallecimiento del varón en el mismo escenario del suceso.

Por su parte, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la mujer en el lugar. La investigación policial se mantiene completamente abierta a estas horas para esclarecer las circunstancias exactas que han rodeado esta agresión mortal.