El técnico tolosarra firma por cuatro temporadas con el conjunto ‘blue’ tras su salida del Real Madrid y descarta la opción de Anfield. Llega a un Stamford Bridge en crisis con plenos poderes deportivos.

LONDRES — Sacudida de magnitudes sísmicas en el fútbol inglés. Cuando todos los caminos parecían conducirle a Anfield para suceder a Arne Slot, Xabi Alonso ha dado el golpe definitivo: es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea.

El técnico español, de 44 años, regresa a la Premier League apenas cuatro meses después de cerrar su etapa en el Real Madrid. Alonso estampa su firma en un contrato de cuatro años (hasta 2030) con la dantesca tarea de resucitar a un gigante en ruinas.

Un Chelsea en caída libre y en guerra con su propiedad

El anuncio llega en el momento más crítico de la temporada para el club del oeste de Londres. Tras caer el pasado fin de semana en la final de la FA Cup ante el Manchester City (0-1) y encadenar siete jornadas de liga sin ganar (con seis derrotas), el Chelsea deambula en la 9ª posición de la tabla. A falta de dos jornadas, el equipo tiene muy difícil asegurar su presencia en competiciones europeas de cara al próximo curso.

La inestabilidad en el banquillo de Stamford Bridge se ha vuelto crónica. Tras la destitución de Enzo Maresca en Año Nuevo y el fugaz e infructuoso paso de Liam Rosenior (despedido tras solo tres meses y medio en el cargo), el club se ha convertido en una auténtica trituradora de entrenadores.

«¡BlueCo Out! We want our Chelsea back» (¡Fuera BlueCo! Queremos recuperar nuestro Chelsea). — Pancarta de la afición ‘blue’ en Wembley, mostrando su hartazgo con la gestión de la propiedad.

Ante la creciente presión social, la directiva tanteó nombres como Andoni Iraola, Oliver Glasner, Marco Silva o Filipe Luis, pero finalmente ha sido el tolosarra el elegido para liderar el enésimo proyecto de la era BlueCo.

Las claves del acuerdo: Más que un entrenador, un «Manager»

A pesar de su corta y frustrante etapa final en el Santiago Bernabéu, el caché de Xabi Alonso en las islas británicas permanece intacto gracias a la histórica Bundesliga invicta que conquistó con el Bayer Leverkusen. Por ello, el Chelsea le ha otorgado plenos poderes:

Estatus de «Manager»: Alonso no será un simple head coach (entrenador táctico). Su toma de decisiones afectará directamente a la planificación deportiva y a la política de fichajes.

Alonso no será un simple head coach (entrenador táctico). Su toma de decisiones afectará directamente a la planificación deportiva y a la política de fichajes. Retención de estrellas: Su llegada es el principal argumento del club para convencer a figuras como Cole Palmer, Enzo Fernández, João Pedro o Marc Cucurella de que permanezcan en el proyecto, incluso si no hay competiciones europeas el próximo año.

Su llegada es el principal argumento del club para convencer a figuras como de que permanezcan en el proyecto, incluso si no hay competiciones europeas el próximo año. Giro estratégico: Tras invertir más de 1.700 millones de euros en jóvenes promesas, la directiva asume el cambio de rumbo que exige Alonso: frenar las apuestas de futuro y empezar a incorporar futbolistas experimentados.

La trituradora de Stamford Bridge

Alonso hereda un banquillo de una volatilidad extrema. El historial reciente de técnicos evidencia la urgencia de estabilidad que demanda el club:

Entrenador Llegada Salida Partidos en el cargo Liam Rosenior 08/01/2026 22/04/2026 23 Enzo Maresca 01/07/2024 01/01/2026 92 Mauricio Pochettino 01/07/2023 30/06/2024 51 Graham Potter 08/09/2022 02/04/2023 31 Thomas Tuchel 26/01/2021 07/09/2022 100

Xabi Alonso asume el riesgo y vuelve al ruedo en los banquillos ingleses, donde se reencontrará con viejos conocidos como Mikel Arteta o Michael Carrick. La Premier League recupera a uno de sus técnicos más cotizados; la moneda ya está en el aire en Stamford Bridge.