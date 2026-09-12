En Ceuta, con la vuelta a la rutina y el uso generalizado del móvil para trámites, aumentan los intentos de fraude por teléfono y SMS que buscan datos o pagos inmediatos.
Lee tambien: Cómo evitar las compras impulsivas online: trucos prácticos para decidir con calma
Regla práctica: si en una llamada o mensaje hay presión, urgencia o se piden datos personales, detente y verifica por canales oficiales antes de responder.
Las estafas telefónicas más frecuentes: cómo suelen empezar
Las llamadas fraudulentas siguen un patrón repetido: quien llama se hace pasar por una empresa, banco o administración y busca que la víctima facilite información o realice una acción inmediata.
Lee tambien: “Errores comunes al cocinar arroz y cómo evitarlos”
- Suplantación de identidad: dicen ser de tu banco, una compañía o la administración y piden datos o confirmaciones.
- «Problema con tu cuenta»: alertan de un bloqueo, un cargo o una incidencia para provocar reacción inmediata.
- Gestiones urgentes: aseguran que hay que resolver algo ya para evitar consecuencias.
- Ofertas y premios: prometen devoluciones, reembolsos o premios que exigen seguir pasos que exponen tus datos.
Según organismos de referencia en ciberseguridad y consumo, las llamadas que solicitan contraseñas o códigos son especialmente sospechosas; entidades legítimas no piden credenciales por teléfono.
Las estafas por SMS: enlaces, códigos y mensajes con prisa
Los SMS fraudulentos buscan que pulses un enlace o respondas con un código. En Ceuta, donde el móvil sirve para muchos trámites, estos mensajes se aprovechan de la rapidez con la que se consulta el teléfono.
Señales habituales:
- Enlaces acortados o dudosos: conducen a páginas que imitan servicios reales.
- Solicitudes de verificación: piden responder con un código o confirmar acciones.
- Mensajes genéricos: «hay un problema con tu envío» o «revisa tu cuenta» sin datos verificables.
- Afirmaciones de urgencia: «si no actúas en seguida», «riesgo inmediato».
No entres en enlaces desde mensajes no verificados; si te notifican una incidencia, accede manualmente a la web o la app oficial escribiendo la dirección o utilizando tus accesos habituales.
Señales de alerta que debes tener en mente
Hay patrones que se repiten más allá del tipo de estafa y que facilitan la detección.
- Presión y urgencia: la insistencia para forzar una respuesta inmediata.
- Petición de datos sensibles: contraseñas, códigos, información bancaria o de identidad.
- Imposibilidad de verificar: no facilitan medios para comprobar la solicitud por canales oficiales.
- Ruptura de procedimiento: exigen hacerlo de forma distinta a la habitual y evitan que contactes por vías normales.
Ante la duda: no confirmes, no transfieras dinero y no abras enlaces hasta verificar la autenticidad.
Qué hacer para evitar caer: hábitos sencillos
Prevenir reduce el riesgo de forma notable.
- Verifica por canales oficiales: si recibes una llamada o SMS, consulta el asunto directamente en la web o atención oficial de la entidad.
- No compartas códigos ni contraseñas: los códigos de verificación protegen tu cuenta y no deben compartirse.
- Revisa el contenido: fallos ortográficos, lenguaje extraño y enlaces sospechosos son indicios comunes.
- Bloquea y denuncia: usa las opciones de bloqueo y denuncia del sistema o la app si identificas un número o SMS fraudulento.
- Informa a tu entorno: recuerda estas pautas a familiares y personas mayores del entorno cercano.
Si crees que has caído: pasos inmediatos
Actuar con rapidez limita daños y facilita la investigación.
- Contactar con tu entidad bancaria para recibir instrucciones y evaluar medidas.
- Guardar evidencias: conserva el SMS, capturas, el número y el registro de llamadas.
- Revocar accesos y cambiar credenciales si entraste datos en una página no oficial.
Denuncia el incidente a los canales oficiales de atención a la ciudadanía para dejar constancia y ayudar a detectar patrones.
Resumen
Las estafas por teléfono y SMS combinan presión, engaño y solicitud de acciones inmediatas. En Ceuta, donde el móvil es habitual para trámites, la defensa más efectiva es detenerse, comprobar por vías oficiales y no compartir datos sensibles.
Fuentes: recomendaciones de seguridad para usuarios difundidas por organismos públicos de ciberseguridad y de protección de consumidores (según guías y campañas de alfabetización digital publicadas por dichos organismos).