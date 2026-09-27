Una revisión breve del hogar —15 minutos— sirve para localizar riesgos frecuentes: caídas, cortes y quemaduras. En Ceuta, ante cualquier emergencia se debe llamar al 112.

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Cuando en casa se reajustan los horarios (comidas, entradas y salidas, cambios de temporada) aumentan los contratiempos domésticos. Con revisiones sencillas y hábitos claros se reduce el riesgo de accidentes.

En Ceuta, el contraste entre interior y exterior y el uso creciente de calefacciones obliga a combinar comprobaciones de confort y seguridad. La prevención resulta especialmente relevante en viviendas con niños, personas mayores o personas que viven solas.

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Caídas en casa: lo que más se repite

Las caídas están entre los accidentes domésticos más habituales. Conviene revisar puntos básicos y actuar sobre lo fácil de corregir.

Pasillos y zonas de paso : evita alfombras sueltas o moquetas que se desplacen; si las hay, asegúralas o retíralas.

: evita alfombras sueltas o moquetas que se desplacen; si las hay, asegúralas o retíralas. Cables y regletas : agrúpalos con bridas o canaletas y manténlos fuera de las zonas de tránsito nocturno.

: agrúpalos con bridas o canaletas y manténlos fuera de las zonas de tránsito nocturno. Luz : comprueba interruptores y asegúrate de que hay iluminación suficiente en entradas, escaleras y dormitorios.

: comprueba interruptores y asegúrate de que hay iluminación suficiente en entradas, escaleras y dormitorios. Baño y cocina: seca el suelo tras limpiar y presta atención a zonas de mayor humedad; coloca alfombrillas antideslizantes si las usas.

Si un rincón “casi no se ve” cuando está oscuro, probablemente sea donde más fallan las condiciones de seguridad: corrígelo de inmediato.

Cortes y quemaduras: cocina y calefacción

Con el inicio del curso y el uso más habitual de la cocina y la calefacción aumentan los riesgos por manejo de utensilios calientes y emisiones de calor.

Cocina : mantén los mangos de sartenes y ollas hacia dentro cuando sea posible y supervisa el uso de cuchillos y utensilios.

: mantén los mangos de sartenes y ollas hacia dentro cuando sea posible y supervisa el uso de cuchillos y utensilios. Agua caliente : vigila la temperatura del grifo en baños y zonas de lavado, especialmente si hay niños.

: vigila la temperatura del grifo en baños y zonas de lavado, especialmente si hay niños. Electrodomésticos : no dejes cables al borde de encimeras o zonas de paso; revisa que las tomas de corriente no estén húmedas.

: no dejes cables al borde de encimeras o zonas de paso; revisa que las tomas de corriente no estén húmedas. Calefacción: usa los equipos según las instrucciones del fabricante y asegura una ventilación adecuada según el tipo de instalación.

Cuando la rutina cambia también aumentan las prisas: preparar con margen y evitar improvisar con objetos calientes reduce riesgos evitables.

Seguridad con niños: pequeños objetos y accesos

La vuelta al colegio y el incremento de actividades en casa multiplican las oportunidades de descuido con objetos pequeños o accesos que antes no se revisaban.

Objetos pequeños : guarda pilas, piezas sueltas y accesorios fuera del alcance.

: guarda pilas, piezas sueltas y accesorios fuera del alcance. Productos de limpieza : manténlos en armarios cerrados; no los dejes en encimeras «solo un momento».

: manténlos en armarios cerrados; no los dejes en encimeras «solo un momento». Accesos: revisa ventanas y barandillas y evita que sillas o cajas faciliten el acceso a zonas peligrosas.

Si dudas sobre la seguridad de un producto, consulta la información del fabricante o las indicaciones del etiquetado.

Medicamentos, botiquín y emergencias sin improvisar

El botiquín debe revisarse con calma antes de que surja la necesidad; la organización evita errores en momentos críticos.

Organización : que esté ordenado y accesible para el adulto responsable, pero no para menores.

: que esté ordenado y accesible para el adulto responsable, pero no para menores. Caducidades : retira lo vencido siguiendo las recomendaciones del propio producto cuando existan.

: retira lo vencido siguiendo las recomendaciones del propio producto cuando existan. Documentación básica: ten a mano teléfonos de emergencia (112) y, si procede, información útil para identificar el medicamento.

Ante síntomas graves o una situación que no mejora, contacta con los servicios de emergencia sin demora y sigue sus indicaciones.

Una revisión rápida que puede marcar la diferencia

Prueba a recorrer la casa en 15 minutos con esta lista mental y corrige lo que encuentres.

Suelo despejado en pasillos y baño.

Cables y regletas fuera de zonas de paso.

Utensilios calientes y accesos a la cocina controlados.

Calefacción usada siguiendo instrucciones y con condiciones adecuadas.

Productos de limpieza y objetos pequeños fuera del alcance.

Botiquín ordenado y preparado.

La seguridad en casa depende de pequeñas decisiones repetidas. Con una revisión rutinaria se evitan muchos incidentes y se gana tranquilidad en Ceuta, donde el clima y la cercanía al mar influyen en el mantenimiento de las viviendas.

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