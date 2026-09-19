Adelfa, lirio, dieffenbachia, filodendro y algunas euphorbias son plantas que, si las muerden o ingieren gatos y perros, pueden provocar desde irritación oral y vómitos hasta reacciones más graves.

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En Ceuta, donde el cultivo en macetas en balcones y patios es habitual, conviene identificar las especies vegetales y saber cómo actuar ante una ingestión. Esta información sirve para reconocer síntomas y tomar medidas inmediatas; ante cualquier sospecha, contacte con su veterinario o con un servicio de toxicología animal.

Plantas de interior frecuentes con riesgo para mascotas

Algunas plantas de salón, estantería o colgantes aparecen con frecuencia en hogares ceutíes y representan un riesgo si se ingieren:

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Filodendro / potos (Epipremnum, Philodendron) : contienen cristales que pueden irritar boca y mucosas y provocar salivación y vómitos.

: contienen cristales que pueden irritar boca y mucosas y provocar salivación y vómitos. Araña (Chlorophytum) : suele causar únicamente malestar digestivo leve si se ingiere, pero la reacción depende del animal y de la cantidad.

: suele causar únicamente malestar digestivo leve si se ingiere, pero la reacción depende del animal y de la cantidad. Dieffenbachia : produce irritación intensa en boca y garganta al masticarla.

: produce irritación intensa en boca y garganta al masticarla. Aglonema (Aglaonema) : puede provocar vómitos y molestias por irritación oral.

: puede provocar vómitos y molestias por irritación oral. Aloe y especies similares: ciertas partes del aloe son irritantes y pueden causar diarrea y malestar.

Plantas de jardín y balcón que pueden ser tóxicas

En terrazas y jardines de Ceuta hay especies ornamentales que conviene mantener fuera del alcance de las mascotas:

Adelfa (Nerium oleander) : una de las plantas más peligrosas por su toxicidad si se ingiere.

: una de las plantas más peligrosas por su toxicidad si se ingiere. Euphorbias (Euphorbia spp.) : su savia lechosa puede irritar piel y mucosas; la ingestión puede causar problemas digestivos.

: su savia lechosa puede irritar piel y mucosas; la ingestión puede causar problemas digestivos. Lirio (Lilium) y similares : ciertas especies suponen un riesgo especialmente alto para los gatos; hojas, flores y polen deben mantenerse lejos de felinos.

: ciertas especies suponen un riesgo especialmente alto para los gatos; hojas, flores y polen deben mantenerse lejos de felinos. Azalea y rododendro (Rhododendron/azalea) : su ingestión puede provocar síntomas sistémicos.

: su ingestión puede provocar síntomas sistémicos. Plantas con bayas: frutos atractivos para las mascotas pueden contener toxinas; identifique cualquier planta que genere bayas y vigile su acceso.

Si localiza una planta concreta, la identificación precisa de la especie facilita evaluar el riesgo; consulte fuentes veterinarias o de toxicología para confirmar el grado de peligrosidad.

Señales de alerta: cómo saber que algo no va bien

Los signos dependen de la planta y de la cantidad ingerida. Esté atento a:

Vómitos o diarrea.

Salivación excesiva, dolor o inflamación en la boca.

Somnolencia, debilidad o cambios de comportamiento.

Dificultad respiratoria, temblores o signos neurológicos.

Si observa cualquiera de estos síntomas tras el contacto con una planta, anote la hora aproximada de la ingestión y la evolución clínica; esa información es útil para el diagnóstico y el tratamiento.

Qué hacer si tu gato o perro ha mordido una planta

Siga pasos claros para no empeorar la situación:

Retire el acceso a la planta para evitar nuevas ingestas.

a la planta para evitar nuevas ingestas. Reúna datos : especie (si la conoce), partes ingeridas, cantidad aproximada y hora.

: especie (si la conoce), partes ingeridas, cantidad aproximada y hora. No induzca el vómito salvo que un profesional se lo indique expresamente.

salvo que un profesional se lo indique expresamente. Contacte con su veterinario o con un servicio de toxicología animal y describa el caso con precisión.

o con un servicio de toxicología animal y describa el caso con precisión. Si puede, lleve una foto o una muestra de la planta (manéjela con guantes y sin exprimir savia) para facilitar la identificación.

El manejo y el pronóstico dependen del tóxico concreto; siga las indicaciones profesionales y, si le recomiendan acudir a consulta, lleve la información reunida.

Prevención en Ceuta: medidas prácticas

Reducir la exposición de las mascotas a plantas potencialmente peligrosas evita la mayoría de los incidentes. Algunas medidas efectivas:

Coloque macetas en estanterías altas o en rincones inaccesibles para perros y gatos.

Asegure las macetas en balcones, sobre todo en días de viento, para evitar que caigan hojas y frutos al suelo.

No acepte plantas por moda o intercambio sin comprobar su toxicidad para animales.

Supervise el juego en zonas con macetas y retire hojas o frutos caídos de suelos y aceras.

Antes de comprar, pida al vivero información sobre seguridad para mascotas y opte por alternativas no tóxicas cuando sea posible.

Fuentes y referencias

Para identificar riesgos y protocolos de actuación, consulte bases de datos de toxicidad para mascotas y a su veterinario de confianza; en caso de exposición real, la orientación debe ser la de un profesional sanitario animal.

Con una identificación rápida de la planta y una respuesta inmediata se reduce la probabilidad de complicaciones en gatos y perros en Ceuta.

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