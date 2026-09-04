El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, han visitado este viernes Ceuta junto a la Copa del Mundo para mostrar su apoyo a la ciudad y al fútbol ceutí.

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha trasladado este viernes su apoyo a Ceuta con la visita del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el presidente federativo, Rafael Louzán, que han acudido a la ciudad autónoma acompañados de la Copa del Mundo conquistada por la selección española en 2026.

La delegación de la RFEF ha querido compartir con el pueblo ceutí el reciente triunfo de la selección y mostrar su respaldo en un momento complicado para la ciudad. Junto a De la Fuente y Louzán también han participado en la visita el secretario general de la Federación, Álvaro de Miguel, y el director deportivo de la selección, Aitor Karanka.

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Los representantes del fútbol español han sido recibidos en el Palacio de la Asamblea por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, alrededor de las 16:00 horas, donde han presentado la Copa del Mundo ante los representantes institucionales de Ceuta.

Durante el acto, Luis de la Fuente ha trasladado un mensaje de apoyo a los ceutíes y ha destacado el papel del fútbol como elemento de unión y transmisión de valores.

«Estoy emocionado y orgulloso. Son momentos muy difíciles y muy duros para la ciudad. Estamos muy unidos con vosotros», ha señalado el seleccionador nacional. De la Fuente ha añadido que «todos los caballa os habéis convertido en mis ídolos» y ha asegurado que la selección estará junto a Ceuta «hasta el final».

Por su parte, Juan Jesús Vivas ha agradecido la visita y ha señalado que la presencia de la Federación Española «llega al alma y al corazón». El presidente de la Ciudad ha destacado la importancia del fútbol como fenómeno social y ha valorado que la RFEF esté «con los que lo pasan mal, con el que sufre».

Tras el encuentro institucional, la delegación federativa se ha desplazado hasta la sede de la Federación de Fútbol de Ceuta, donde ha sido recibida por su presidente, Antonio García Gaona. Allí han mantenido un encuentro con representantes de futbolistas, árbitros y árbitras, entrenadores y directivos que forman parte del fútbol ceutí.

Rafael Louzán ha subrayado que la Federación debe estar presente «en momentos difíciles» y ha lanzado un mensaje de unidad entre la ciudad y el conjunto del país: «España es Ceuta y Ceuta es España», ha afirmado.