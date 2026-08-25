El seleccionador nacional deplora la bronca de un sector de la afición del Athletic Club a Laporte, Unai Simón y Nico Williams durante el homenaje a la selección española, apela al respeto como base de la convivencia y analiza también la situación vivida en Ceuta.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha expresado su rechazo y malestar ante los incidentes registrados el pasado domingo en el estadio de San Mamés, donde un sector de la afición del Athletic Club protagonizó una severa pitada hacia los futbolistas Aymeric Laporte, Unai Simón y Nico Williams. El episodio tuvo lugar en los momentos previos al encuentro de la Liga EA Sports disputado frente al Sevilla Fútbol Club, cuando los tres internacionales, formados en las instalaciones de Lezama, saltaron al terreno de juego para ofrecer a la grada el trofeo que los acredita como campeones del mundo, en un acto de reconocimiento similar al que se está llevando a cabo en el resto de los estadios de la competición.

La reacción de una parte de los asistentes en el coliseo bilbaíno se tradujo en una descomunal bronca que opacó el homenaje programado. Luis de la Fuente, que presenció los hechos en directo desde el palco de autoridades de San Mamés, valoró lo sucedido durante una entrevista concedida a Radio Nacional de España. El técnico riojano, nacido en Haro, cuenta con una dilatada vinculación con la entidad rojiblanca, a la que permaneció ligado durante 18 años en su etapa como futbolista, logrando en su expediente dos campeonatos de Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España con el primer equipo.

"Siento pena, así de claro. Creo que es muy importante el respeto…"



Es la opinión de Luis de la Fuente sobre los pitos en San Mamés a los tres internacionales del Athletic que han levantado la copa del Mundo



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Durante su intervención en el ente público, De la Fuente se mostró contundente al calificar lo presenciado en el feudo bilbaíno: «Siento pena, así de claro». El preparador remarcó su vínculo sentimental y profesional con la entidad vizcaína para contextualizar el valor de los éxitos deportivos alcanzados por los futbolistas de la plantilla: «Siento pena, yo he sido jugador del Athletic, he estado 18 años en la casa. Soy del Athletic desde crío. Tener a campeones del mundo en tu equipo es un patrimonio importantísimo. Primero, los jugadores y después que consigan un título, como ser campeones del mundo en tu club. No hay nada mayor para unos deportistas, para un club, unos futbolistas que están formados en Lezama».

En su argumentación editorial sobre los valores del deporte y la conducta de los aficionados en las gradas, el seleccionador apeló a la concordia y a la consideración hacia los profesionales: «Yo voy a la parte aglutinadora, que une. El fútbol es espectáculo y unión. Otra cosa que me enseñaron es el respeto y no se puede perder nunca. Si todos partimos de la base del respeto, la convivencia va a ser mejor».

Por otra parte, a lo largo de la entrevista en Radio Nacional de España, Luis de la Fuente fue cuestionado de igual modo por la crisis registrada en Ceuta. El técnico riojano compartió su visión sobre la coyuntura que atraviesa la ciudad autónoma y abogó por la pronta recuperación de la rutina ciudadana: «Los primeros que tienen que recuperar sus vidas son los ceutíes, que han visto, de una manera u otra, cortada esa normalidad…», concluyó el seleccionador en su balance sobre los asuntos de actualidad abordados durante la emisión.