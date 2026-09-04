El regreso del Deportivo de La Coruña a la élite del fútbol español no solo está dejando buenas sensaciones en el terreno de juego, sino también en las oficinas. El club coruñés ha completado una ventana de traspasos notable —siendo el tercer equipo con mayor inversión neta de LaLiga, solo por detrás de Barcelona y Atlético de Madrid— gracias a una hoja de ruta definida por la discreción, la agilidad y una estrategia de persuasión cuidada al detalle por el director deportivo, Fernando Soriano, y el CEO, Massimo Adalberto Benassi.

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La gran bandera de este proyecto es Pierre-Emerick Aubameyang. A sus 37 años, el delantero gabonés ha disipado cualquier duda inicial firmando un arranque goleador histórico: ha marcado en sus tres primeros partidos de Liga, igualando los registros de leyendas blanquiazules como Bebeto, Makaay o Pandiani.

Las claves del fichaje: así se gestó la llegada de la estrella

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Aprovechar la oportunidad financiera: El Depor actuó con rapidez para pescar en el Olympique de Marsella, afectado por la crisis de los derechos televisivos en Francia. El club cerró el traspaso por 1,5 millones de euros actuando en silencio antes de que aparecieran otros competidores.

El Depor actuó con rapidez para pescar en el Olympique de Marsella, afectado por la crisis de los derechos televisivos en Francia. El club cerró el traspaso por 1,5 millones de euros actuando en silencio antes de que aparecieran otros competidores. El manual de ‘onboarding’ familiar: Para convencer a Aubameyang, para quien la estabilidad de su entorno es prioritaria, la entidad le presentó un dossier detallado sobre A Coruña. El documento incluía desde recomendaciones de zonas para residir hasta las mejores opciones escolares para sus hijos y logística diaria.

Para convencer a Aubameyang, para quien la estabilidad de su entorno es prioritaria, la entidad le presentó un dossier detallado sobre A Coruña. El documento incluía desde recomendaciones de zonas para residir hasta las mejores opciones escolares para sus hijos y logística diaria. Aval físico y rendimiento de élite: Los informes técnicos respaldaron su fichaje por encima de la edad. La temporada pasada registró una velocidad punta de 36,1 km/h (la más alta entre delanteros mayores de 30 años en las grandes ligas) y fue el segundo jugador con más desmarques a la espalda en la Ligue 1 (223).

Un líder dentro y fuera del campo

Desde su llegada al Depor Training Center, el cuerpo técnico encabezado por Antonio Hidalgo ha destacado la impecable rutina de trabajo del delantero, basada en un cuidado personal metódico con sesiones dobles de gimnasio antes y después del entrenamiento.

Su integración en el vestuario y en la ciudad ha sido inmediata. Aubameyang se ha erigido en un referente para los más jóvenes y ha conectado rápidamente con la afición deportivista, dejando imágenes virales como su partido improvisado de fútbol sala con niños en las instalaciones de La Solana. Su figura abandera un mercado estival de diez incorporaciones —entre las que destacan nombres como Angeliño, Adama Traoré, Marc Casadó o José María Giménez— que devuelven la ambición a Riazor.