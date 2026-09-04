El Templo de la Velocidad acoge este domingo la recta final de la temporada europea con el Mundial en juego y el homenaje de Ferrari a Michael Schumacher

La Fórmula 1 retoma la competición este fin de semana tras el Gran Premio de Países Bajos para disputar el Gran Premio de Italia de 2026. El Autódromo Nacional de Monza, una de las pistas con mayor historia y tradición del automovilismo mundial, acoge una cita clave para el desarrollo del campeonato. La prueba marca el tramo decisivo de la gira europea antes de la conclusión de la misma con el posterior estreno del GP de Madrid. La clasificación general llega encendida tras la victoria de Lando Norris en las dos últimas carreras, lo que sumado a la regularidad de los primeros espadas mantiene abierta la pugna por el título que lidera Kimi Antonelli con 242 puntos, con una ventaja de 39 sobre George Russell y Lewis Hamilton, ambos empatados a 183 puntos.

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El certamen aterriza en una plaza histórica que ha formado parte de la categoría reina desde su temporada inaugural en 1950, compartiendo dicho hito con trazados como el británico de Silverstone. Salvo en la edición de 1980, cuando la prueba se trasladó de forma excepcional a Imola debido a los trabajos de remodelación del circuito, Monza no ha faltado a su cita en el calendario.

Localización y homenaje de Ferrari a Michael Schumacher

El Autódromo Nacional de Monza se encuentra ubicado en el Parque Real de la ciudad homónima, en la región italiana de Lombardía, a escasos kilómetros de Milán. Su localización estratégica favorece la masiva presencia de aficionados, con una especial representación de los tifosi de la Scuderia Ferrari, que convierten el fin de semana en un acontecimiento social y deportivo.

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En la edición de 2026, la escudería de Maranello rendirá un tributo a la figura del heptacampeón mundial Michael Schumacher. Sus dos pilotos titulares, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, lucirán en sus monoplazas una decoración conmemorativa inspirada en el legendario modelo F310. Con este bólido, el piloto alemán debutó en la Scuderia en la temporada 1996, hito del que se cumplen 30 años.

Perfil técnico: kilómetros, curvas y configuración aerodinámica

Conocido en el ámbito del motor como el Templo de la Velocidad, el trazado de Monza cuenta con una longitud oficial de 5,793 kilómetros y un total de 11 curvas. Esta reducida cifra de giros respecto a la media del campeonato propicia la presencia de prolongadas rectas donde los monoplazas alcanzan cotas extremas de velocidad. La máxima absoluta registrada en la pista está en posesión del McLaren-Mercedes del colombiano Juan Pablo Montoya, quien en 2005 detuvo el velocímetro en 372 kilómetros por hora durante unas pruebas privadas.

Estas características obligan a los equipos a diseñar configuraciones de baja carga aerodinámica con el objetivo de maximizar la velocidad de punta en los tramos rectos. Al mismo tiempo, la pista exige una notable precisión en fuertes frenadas y cambios de dirección en zonas reviradas, configurando un examen exigente para monoplazas como el Aston Martin de Fernando Alonso, que busca dar continuidad a las sensaciones mostradas en Zandvoort. De entre sus tramos más representativos destaca la curva Alboreto, denominación oficial de la emblemática Parabólica.

Distancia de carrera y registro histórico de vuelta rápida

El Gran Premio de Italia de 2026 está programado a un total de 53 vueltas el domingo 6 de septiembre, lo que supone completar un recorrido de 306,720 kilómetros. La estructura del Gran Premio mantiene el formato clásico del fin de semana, con dos sesiones de entrenamientos libres en la jornada del viernes, los Libres 3 y la sesión de clasificación el sábado, y la carrera el domingo.

El récord oficial de vuelta rápida en carrera en el trazado de Monza permanece en poder del británico Lando Norris, quien al volante de su McLaren detuvo el cronómetro en 1:20.901 durante el Gran Premio de Italia de 2025. Asimismo, en esa misma edición de 2025, el neerlandés Max Verstappen fijó una de las marcas de velocidad media más elevadas de la historia de la Fórmula 1 al completar una vuelta durante la sesión de clasificación a una media de 264,682 km/h.