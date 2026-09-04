El conjunto caballa completa un agitado periodo de transferencias con un total de 11 incorporaciones y 13 salidas para reestructurar el equipo de cara a la nueva temporada.
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El AD Ceuta FC encarará el curso futbolístico con una cara completamente renovada. La dirección deportiva ha llevado a cabo una reestructuración profunda en todas sus líneas con el objetivo de confeccionar un bloque competitivo, combinando futbolistas de experiencia contrastada con jóvenes talentos y cesiones estratégicas.
En el apartado de altas, el club ha cerrado un total de 11 fichajes. Para reforzar la parcela defensiva y los carriles destacan hombres como Álex Petxarroman (Deportivo) y Toni Abad (Huesca). El centro del campo y las bandas ganan dinamismo con futbolistas como Ale Meléndez (Albacete), Cedric Teguía (Moreirense), Álex Camacho (Juventud Torremolinos) y Kenneth Mamah (Van Spor). En el frente de ataque se suma la llegada de Jordi Escobar (Huesca), respaldado por una lista de futbolistas que llegan a préstamo: Edgar Sevikyan (Ferencváros), Omar Sadik (Espanyol), Víctor Corral (Mérida) y Umaru Konare (Elche Ilicitano).
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En cuanto a las bajas, la entidad despide a 13 jugadores que emprenden nuevos rumbos. Entre las salidas más señaladas hacia la Categoría de Plata destacan Youness y Aisar Ahmed (ambos traspasados al Real Oviedo), así como Rubén Díez y Diego González (Real Zaragoza) o Gonzalo Almenara (Ibiza). Asimismo, regresan tras sus cesiones o firman con otros proyectos futbolistas como Cristian Rodríguez y Manu Sánchez (Juventud Torremolinos), Yago Cantero (Hércules), Marc Domènech (Mallorca), Marcos Fernández (Espanyol), Konrad de la Fuente (Lausanne-Sport) y Bassinga (Las Palmas). Cierran el capítulo de salidas José Campaña, que realiza la pretemporada a prueba en el Cádiz CF, e Ignacio Schor, que queda actualmente sin equipo.
Resumen del mercado de fichajes
|Altas
|Procedencia
|Bajas
|Destino
|Ale Meléndez
|Albacete
|Youness
|Real Oviedo
|Cedric Teguía
|Moreirense
|Rubén Díez
|Real Zaragoza
|Álex Camacho
|Juventud Torremolinos
|Aisar Ahmed
|Real Oviedo
|Víctor Corral
|Mérida *
|Gonzalo Almenara
|UD Ibiza
|Jordi Escobar
|Huesca
|Marc Domènech
|RCD Mallorca *
|Omar Sadik
|RCD Espanyol *
|Marcos Fernández
|RCD Espanyol *
|Álex Petxarroman
|Deportivo de La Coruña
|Konrad de la Fuente
|Lausanne-Sport *
|Kenneth Mamah
|Van Spor
|Bassinga
|UD Las Palmas *
|Edgar Sevikyan
|Ferencváros *
|Cristian Rodríguez
|Juventud Torremolinos
|Umaru Konare
|Elche Ilicitano *
|Manu Sánchez
|Juventud Torremolinos
|Toni Abad
|Huesca
|Diego González
|Real Zaragoza
|José Campaña
|Cádiz CF (A prueba)
|Yago Cantero
|Hércules CF
|Ignacio Schor
|Sin equipo