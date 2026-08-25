El campeón de 20 Grand Slams recibe este martes un homenaje en Flushing Meadows y elogia la reaparición del murciano, a quien se perdió por sus problemas de rodilla

Roger Federer volverá a vestirse de corto en Nueva York este martes 25 de agosto. El tenista suizo, ganador de 20 títulos de Grand Slam, recibirá un sentido homenaje por parte de la organización del US Open y de los aficionados de Flushing Meadows, el escenario donde logró hacer historia al conquistar el torneo de manera consecutiva en cinco ediciones, entre los años 2004 y 2008. Tras su retirada en 2022 sin haber podido despedirse de la afición americana, el helvético saltará a la pista central durante esta madrugada en un torneo de exhibición. En la previa del evento, Federer ha atendido a los medios de comunicación, dejando clara su admiración por Carlos Alcaraz y manifestando públicamente que le habría gustado medirse en pista contra el jugador español.

El regreso de Federer a la pista Arthur Ashe coincide con los días previos al inicio del US Open, fijado para este domingo. La cita neoyorquina contará con el retorno de Carlos Alcaraz, vigente campeón del certamen, que reaparece en la competición oficial tras haber permanecido más de cuatro meses alejado de las pistas. El tenista de El Palmar sufrió una lesión en el tendón de la corva de su muñeca derecha que le ha mantenido de baja desde el pasado mes de abril, obligándole a perderse torneos de la relevancia de Roland Garros, Wimbledon y los Masters 1000 de Madrid, Roma, Montreal y Cincinnati.

Un torneo de exhibición repleto de leyendas

El homenaje que el US Open rinde a la figura de Roger Federer incluirá su participación en la pista. El ex número uno del mundo disputará un partido de individuales frente al estadounidense Andy Roddick. Posteriormente, la jornada de exhibición completará su programa con un encuentro de dobles en el que Federer formará pareja con John McEnroe para enfrentarse al tándem compuesto por el propio Andy Roddick y André Agassi.

Durante la comparecencia de prensa previa al evento, el tenista de Basilea analizó el proceso de recuperación al que ha tenido que hacer frente Carlos Alcaraz. «Cada lesión es diferente. Algunas son mala suerte y en otras tal vez te exigiste demasiado y de repente te golpea una acumulación de muchas cosas. No conozco la gravedad ni cómo se dieron sus casos, pero creo que el peor momento para lesionarse es justo antes de Roland Garros, porque te pierdes la gira de tierra y Wimbledon, y eso te retrasas mucho. Obviamente es una lucha llegar al US Open, y lo hemos visto con Carlos», declaró el suizo en impresiones recogidas por el diario AS.

Las palabras de elogio de Federer hacia la nueva generación

Al ser preguntado por los jugadores del circuito profesional actual, Federer lamentó no haber podido coincidir en la pista de manera oficial con la joven guardia del tenis mundial debido a los contratiempos físicos que aceleraron su retirada. «Me gustaría jugar tal vez contra Carlos Alcaraz. Creo que es emocionante verle y nunca tuve la oportunidad de jugar contra él. O Sinner. Solo entrenamos juntos un poco cuando estaban empezando, así que, por desgracia, me perdí a esa generación por mis problemas de rodilla», explicó.

En el mismo sentido, el helvético amplió su visión sobre otros rivales de su época y celebró el regreso del murciano para la cita de este año en Nueva York. «Hay un montón de chicos contra los que no pude jugar. Obviamente contra Novak Djokovic también sería genial. Sigue a un gran nivel manteniéndose ahí, lo cual es fantástico. Me alegra ver a Carlos de vuelta y que haya llegado a tiempo al torneo. No tengo que preocuparme de cómo jugarle porque no estoy en el cuadro, pero le deseo lo mejor», concluyó Federer.