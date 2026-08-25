El pelotón afronta la primera gran prueba de montaña en Andorra la Vella con tres puertos de primera categoría y un explosivo recorrido de 104,8 kilómetros

La 81ª edición de La Vuelta Ciclista a España transcurre este martes, 25 de agosto, por tierras andorranas en la disputa de su cuarta etapa. Se trata de un hito significativo dentro del itinerario global de la carrera, ya que los corredores se adentran en el tercer país de su ruta tras haber iniciado el trazado en el Principado de Mónaco y haber cruzado posteriormente el territorio francés. Esta jornada transpirenaica precede a la entrada de la serpiente multicolor en España, programada para la jornada de mañana, dentro del cómputo global de 3.275 kilómetros de recorrido que componen la edición de 2026, cuyo final está fijado en la ciudad de Granada y en la que el ciclista esloveno Tadej Pogacar figura como el gran favorito a la victoria final. La estructura deportiva del curso comprende cuatro etapas onduladas, cuatro de media montaña, cuatro llanas, dos contrarrelojes individuales, seis de alta montaña y una etapa ondulada con final en alto.

La jornada de hoy presenta una alta exigencia sobre el papel para los especialistas en la subida. La prueba se desarrolla íntegramente en Andorra la Vella con un kilometraje total de 104,8 kilómetros entre el punto de partida y la línea de meta. Esta cita representa el primer contacto de los seis capítulos de alta montaña diseñados por la organización para la presente edición de la ronda española, configurando un escenario idóneo para que los escaladores asuman el protagonismo de la carrera.

Horario y planificación de la jornada en Andorra la Vella

La salida neutralizada de esta cuarta etapa se ha fijado para las 14:49 horas (horario peninsular español, una hora menos en las Islas Canarias) en las calles de Andorra la Vella. Los cálculos previstos por la organización sitúan la llegada de los primeros ciclistas a la misma localidad andorrana en torno a las 17:22 horas.

El itinerario diseñado obliga a los participantes a sortear una combinación de dificultades orográficas de máxima exigencia. Durante el trayecto, el pelotón ascenderá sucesivamente tres puertos catalogados de primera categoría: el Port de Envalira, la Collada de Beixalis y el Coll d’Ordino. Como último reto de la jornada antes de buscar la meta, la carrera atravesará el Alto de la Comella, catalogado en esta ocasión como puerto de tercera categoría.

Paso por localidades y perfil del trazado

El trazado de la competición discurre por diversos puntos de la geografía del Principado de Andorra. Los ciclistas atravesarán los términos de Encamp, El Tarter, Pas de la Casa y Ordino, completando un circuito cerrado con inicio y conclusión en la capital andorrana. La brevedad del kilometraje, unida a la densidad de los puertos encadenados, anticipa un ritmo elevado de carrera y un alto nivel de exigencia física para la serpiente multicolor.

Cobertura televisiva y emisión en directo ‘online’

La retransmisión televisiva en directo de la 81ª edición de La Vuelta Ciclista a España corre a cargo de la cadena Eurosport, medio de comunicación que dispone de los derechos de emisión para ofrecer la totalidad de las etapas de forma íntegra. Por su parte, la corporación pública RTVE ofrece la cobertura de los tramos decisivos de cada jornada a través de sus canales Teledeporte y La 1. Ambos operadores disponen a su vez de plataformas digitales y aplicaciones móviles para el seguimiento de la prueba en vivo y en ‘streaming’ mediante dispositivos portátiles, tabletas y televisores conectados.