El programa de Telecinco emite su segunda entrega de la temporada con las declaraciones de Isa Pantoja tras la ruptura de la relación con su madre y el regreso de Rosario Mohedano a la televisión como colaboradora del debate de ‘Supervivientes All Stars’.

La oferta de contenidos de ‘De Viernes‘ para la jornada de hoy combina la presencia de rostros habituales del medio con análisis de la actualidad de los programas de telerrealidad de la cadena. El espacio televisivo abordará diferentes frentes informativos centrados en testimonios de primera mano y en el seguimiento de los últimos acontecimientos del sector.

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El testimonio de Isa Pantoja y la situación familiar

Uno de los ejes centrales de la noche será la intervención de Isa Pantoja en el plató. La colaboradora acude al programa para abordar de forma detallada la situación personal y familiar que atraviesa tras el reciente intercambio de mensajes mantenido con su madre, Isabel Pantoja, con quien no ha vuelto a tener contacto desde entonces. Según ha manifestado la propia protagonista sobre su estado anímico actual, «después de esto que ha pasado con ella, todos los días estoy mal, todos los días lloro, todos los días tengo mi momento de bajón».

Durante el desarrollo de su entrevista, Isa Pantoja evaluará los acontecimientos más recientes en torno a la figura de la intérprete, entre los que se incluyen la venta y el posterior abandono de la finca Cantora, así como la reciente publicación de facturas que detallan los elevados gastos mensuales a los que hace frente la artista.

Asimismo, la entrevistada valorará el estado actual de la relación con su hermano, Kiko Rivera, un vínculo que da por perdido en este momento, al tiempo que expondrá el malestar que le genera la actitud mantenida por su madre hacia él. La intervención se completará con su valoración sobre la entrevista concedida la semana pasada por su prima, Anabel Pantoja, con quien coincidirá de nuevo en un plató de televisión tras un largo periodo sin reencontrarse ante las cámaras, y con sus impresiones acerca de la ausencia de su marido, Asraf Beno, tras su marcha a Honduras.

Análisis de ‘Supervivientes All Stars’ y nuevos colaboradores

El espacio reservado a la telerrealidad se centrará en el arranque de ‘Supervivientes All Stars 3‘. El programa ofrecerá imágenes inéditas del desarrollo del concurso y dispondrá una mesa de debate para analizar el inicio de la competición en la isla.

La tertulia sobre el formato contará con un equipo de comentaristas integrado por Isa Pantoja, Anabel Pantoja, Beatriz Trapote, Karmele Marchante y Sebas Gallego. A este grupo se suma como novedad destacada Rosario Mohedano. La cantante se incorpora al plantel de colaboradores para valorar la evolución del concurso, en el que participa su madre, Rosa Benito, como integrante del casting de esta edición.

Esta contratación marca el regreso de Rosario Mohedano al trabajo continuado en la televisión tras doce años de ausencia en labores de colaboración, si bien hace un año reapareció de forma puntual en la cadena como invitada del espacio ‘Fiesta’.