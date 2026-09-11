El viernes 11 de septiembre de 2026 Telecinco estrena la tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’ a las 23:00.

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La noche propone dos fórmulas claras para la audiencia de Ceuta: empezar con concursos y derivar hacia la ficción, o priorizar informativos y debate antes del entretenimiento. Para seguir la programación sin cambiar de cadena conviene elegir un “bloque” antes de las 21:00: informativos, concurso o magazines marcan el punto de salto hacia la franja nocturna.

Entre las 20:00 y las 21:30 la mayoría de cadenas sitúa su arranque: La 1 (Telediario 2 a las 20:55), Antena 3 (Pasapalabra a las 20:00 y Antena 3 Noticias 2 a las 21:00) y Cuatro (Noticias Cuatro a las 20:00). Telecinco inicia con ¡Allá tú! a las 20:00 y reserva su informativo a las 21:00; laSexta alterna noticias y análisis desde las 20:00, con laSexta Clave a las 21:00.

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La 1

20:25 Aqui la tierra

20:55 Telediario 2

21:40 Teledeporte 2

21:45 La revuelta

23:00 El perro andaluz by Manu Sánchez

00:35 El perro andaluz by manu sanchez

Telediario 2 (20:55) marca el arranque informativo de la cadena; antes, Aqui la tierra funciona como previa. La revuelta (21:45) conecta con el tramo nocturno y El perro andaluz by Manu Sánchez actúa como cierre con pase adicional a las 00:35.

La 2

20:45 Trivial Pursuit

21:30 Cifras y letras

22:05 Cifras y letras

22:45 Javier Cámara y Ricardo Darín protagonizan ‘Truman’

22:45 Truman

00:55 Santos criminales

La 2 ofrece una transición de entretenimiento ligero a cine: concursos por la tarde-noche y Truman a las 22:45. Quien prefiera pasar de juego a ficción sin cambios de canal encontrará aquí una programación coherente.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

21:00 Antena 3 Noticias 2

21:30 Deportes 2

21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

21:45 El Hormiguero

23:00 Las hijas de la criada

00:25 Las hijas de la criada

01:50 Allí abajo

Antena 3 combina concurso y noticias seguidas de secciones de servicio antes de El Hormiguero (21:45). La ficción comienza a las 23:00 con Las hijas de la criada, que tiene reposición a las 00:25.

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

20:45 El desmarque Cuatro

21:00 El tiempo

21:15 First Dates

21:35 Horizonte

Cuatro apuesta por continuidad informativa y debate hasta entrar en entretenimiento social con First Dates (21:15). Horizonte (21:35) ofrece luego una opción más reflexiva para el tramo de noche.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

21:00 Informativos Telecinco

21:35 El desmarque

21:45 El tiempo

21:50 First Dates

23:00 Estreno de la tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’

Telecinco mezcla entretenimiento de tarde y un informativo a las 21:00 antes de reconducir la noche hacia el estreno de Supervivientes All Stars a las 23:00.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

21:00 laSexta Clave

21:20 laSexta Meteo

21:25 laSexta Deportes

21:30 El Intermedio

23:00 Pesadilla en la cocina

00:38 Pesadilla en la cocina

laSexta mantiene el tono informativo y de análisis hasta El Intermedio (21:30), y programa Pesadilla en la cocina en la franja nocturna (23:00) con reposición a las 00:38.

Cierre: una ruta sencilla para Ceuta

Si prefieres empezar con concursos y terminar en ficción, sigue La 2 o Antena 3 (Trivial Pursuit/Cifras y letras y Truman en La 2; Pasapalabra y Las hijas de la criada en Antena 3). Si priorizas informativos y debate, La 1 y laSexta ofrecen una progresión que parte temprano y desemboca en programas de franja larga.

Recomendación práctica: elige tu cadena de referencia antes de las 21:00 para evitar cambios de dial durante el salto a los estrenos y a las ficciones de mayor calado.

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