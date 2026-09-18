La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a rechazar que el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) se encuentre en situación de colapso, asegurando que «no hay ni un solo dato» que avale dicha afirmación y reduciendo las dificultades actuales a una situación de «tensión» puntual en servicios concretos como Urgencias, Medicina Interna, Pediatría y Medicina Preventiva.

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Durante su comparecencia en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta, la titular de Sanidad defendió que más de la mitad del centro hospitalario permanece libre y sostuvo que la ciudad cuenta con «más profesionales que nunca». En este sentido, contrapuso sus cifras frente a lo que calificó como «relatos paralelos» impulsados por sindicatos y colectivos médicos, los cuales vienen alertando sobre la falta de personal en especialidades como Cirugía General, Traumatología o Rayos, así como sobre la saturación de camas para nuevos ingresos.

Comparación con la gestión madrileña

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Para argumentar la normalidad en la atención sanitaria ceutí, la ministra recurrió a la comparativa con la Comunidad de Madrid, citando de manera explícita la situación del Hospital La Paz, bajo la gestión del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso. «¿Sabéis de dónde hay imágenes de colapso? En el Hospital de La Paz de Madrid. Ahí hay gente esperando en los pasillos y pacientes no atendidos; eso no ha ocurrido en el hospital de Ceuta», enfatizó.

En este sentido, García contrapuso la ratio de personal del centro madrileño con los recursos destinados al HUCE, destacando el refuerzo de la plantilla con la contratación de 99 profesionales el pasado mes de agosto —tres de ellos destinados a Urgencias tras la reciente entrada masiva— y desafiando a otros servicios de salud a lograr un incremento similar en periodo estival. Asimismo, pidió prudencia a la hora de difundir informaciones sobre el estado del centro hospitalario para evitar disuadir a la población de acudir a los servicios sanitarios.