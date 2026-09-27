La Policía Nacional ha desplegado un amplio operativo esta mañana en la zona de la playa de Benítez, en Ceuta, con el objetivo de llevar a cabo el traslado de inmigrantes a la zona del Guano. Esta acción busca levantar los asentamientos irregulares que han proliferado en esta área y asegurar la seguridad tanto de los inmigrantes como de las instalaciones cercanas.

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La intervención se centra en la confluencia de la instalación de la desalinizadora de Ceuta con el arroyo que limita la playa de Benítez por su parte este. Los asentamientos irregulares, que han acumulado a miles de inmigrantes, se extenderán hasta el espigón que conecta con el mar, donde algunas personas se encuentran alojadas en estructuras improvisadas.

Desde que comenzaron a establecerse en la playa del Trampolín, estos asentamientos han crecido considerablemente, convirtiéndose en un poblado. Según los informes, el operativo tiene como doble finalidad garantizar la seguridad del área y prevenir riesgos para la integridad de los inmigrantes.

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Durante esta operación, que cuenta con la participación de aproximadamente 350 funcionarios de la Policía Nacional, se prevé que los inmigrantes sean trasladados de manera provisional al Guano. La decisión de realizar esta acción fue acordada después de una reunión de coordinación en la Delegación del Gobierno, para valorar las necesidades operativas.

En los próximos días, los servicios de la Ciudad Autónoma procederán a limpiar y vallar la zona afectada, y se establecerá vigilancia policial durante estos trabajos. Este operativo responde a las preocupaciones expresadas por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, que había señalado los riesgos de seguridad en la zona.

El desalojo en la playa de Benítez está transcurriendo sin incidentes, lo que ha permitido a los agentes proceder con efectividad al levantamiento de los asentamientos, mientras los inmigrantes continúan realizando actividades cotidianas en el lugar.