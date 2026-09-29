El político y economista desempeñó responsabilidades de Gobierno bajo la presidencia de Felipe González, al frente de las carteras de Sanidad (1986-1991) y Defensa (1991-1995).

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MADRID — El político y economista Julián García Vargas ha fallecido este martes a los 80 años, según ha informado el portal infodefensa y ha confirmado EL PAÍS. Histórico dirigente del PSOE, ocupó relevantes responsabilidades institucionales en el Gobierno de Felipe González durante la segunda y tercera legislaturas socialistas.

Militante del PSOE desde 1976 —tras su paso previo por la Federación de Partidos Socialistas junto a figuras como Ernest Lluch y Enrique Barón—, García Vargas comenzó su andadura en la administración pública al frente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo que presidió entre 1982 y 1985.

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En 1986 dio el salto al Consejo de Ministros al ser nombrado ministro de Sanidad y Consumo, cartera en la que permaneció durante cinco años hasta 1991. Posteriormente, asumió la titularidad del Ministerio de Defensa entre 1991 y 1995, periodo clave en la modernización de las Fuerzas Armadas y en la consolidación de la presencia de España en misiones internacionales.