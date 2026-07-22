La Operación ‘Randall’ de la Guardia Civil permite desmantelar una de las principales vías de entrada de esta sustancia en la provincia, valorada en más de 1,5 millones de euros en el mercado ilícito.

La Guardia Civil ha asestado un duro golpe al narcotráfico en Castilla y León tras desmantelar una organización criminal dedicada a la adquisición, transporte y distribución de cocaína a gran escala. La denominada Operación ‘Randall’, desarrollada tras nueve meses de intensas investigaciones por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca, se ha saldado con tres personas en prisión provisional y otras tres investigadas.

Un envío interceptado y el hallazgo de la «guardería»

El avance decisivo de las pesquisas se produjo el pasado 16 de julio, cuando los agentes detectaron un movimiento clave relacionado con la llegada de un importante cargamento de droga. Este seguimiento permitió a los investigadores ubicar la «guardería» empleada por el entramado: un inmueble destinado a ocultar, manipular y adulterar la sustancia previa a su salida al mercado.

Tras la localización del almacén, la autoridad judicial autorizó cuatro registros domiciliarios que concluyeron con la detención de los cabecillas y la intervención de numeroso material delictivo:

Sustancias estupefacientes: Se incautaron 12,120 kilogramos de cocaína de gran pureza , cuyo valor una vez cortada y distribuida habría superado el millón y medio de euros.

Se incautaron , cuyo valor una vez cortada y distribuida habría superado el millón y medio de euros. Armamento y logística: Los agentes hallaron dinero en efectivo, joyas, tres vehículos y varias armas de fuego, entre las que destaca un revólver Magnum .357 con su correspondiente munición.

Prisión provisional para los implicados

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión provisional para los tres detenidos, si bien uno de ellos podrá eludir la medida cautelar mediante el pago de una fianza.

La Subdelegación del Gobierno ha destacado que se trata de una de las actuaciones contra el tráfico de drogas más relevantes de los últimos años en la comunidad autónoma. La operación continúa abierta con tres personas más investigadas por su presunta vinculación con la red criminal.