El trágico accidente ha ocurrido este miércoles en las inmediaciones de Cala Duo, obligando a cortar el tráfico en el acceso a ses Illetes para las actuaciones judiciales.

Un trágico accidente de tráfico se ha cobrado este miércoles la vida de dos mujeres en la isla de Formentera. Las víctimas, que circulaban a bordo de una motocicleta, fueron alcanzadas por un taxi en las inmediaciones de Cala Duo, según ha confirmado el servicio de emergencias SAMU 061.

Despliegue de emergencias e investigación en curso

El aviso al centro de coordinación de emergencias se registró a las 11:27 horas. Hasta el lugar del suceso se desplazaron de inmediato dos ambulancias —una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB)—, junto a patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local. Pese a la rápida llegada de las asistencias sanitarias, los facultativos no pudieron hacer nada por salvar la vida de ninguna de las dos ocupantes del vehículo de dos ruedas.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas y esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.

Restricciones de tráfico en la zona

A raíz del siniestro, el Consell de Formentera activó un protocolo de restricción de movilidad y procedió al corte total del tráfico en el tramo que conecta la calle de Llevant (a la altura del cruce con la carretera de la Savina) con el acceso a la zona de ses Illetes.

Desde la institución insular se ha solicitado a la ciudadanía evitar los desplazamientos hacia este punto, seguir las indicaciones de las fuerzas de seguridad y emplear vías alternativas mientras concluyen los peritajes e intervenciones judiciales en la vía.