La mujer, intérprete y colaboradora de la terapeuta de los Andic, ha declarado ante los Mossos que ayudó a planificar la ruta por Montserrat e incluso acompañó a Jonathan Andic a reconocer la zona días antes de la muerte del fundador de Mango.

El ‘caso Andic’, que investiga el fallecimiento del empresario Isak Andic durante una excursión en la montaña de Montserrat el 14 de diciembre de 2024, ha dado un giro significativo. Según informaciones avanzadas la declaración de una nueva testigo ante los Mossos d’Esquadra ha aportado luz sobre las circunstancias previas al trágico suceso.

La testigo —una intérprete británica residente en España y colaboradora puntual de la terapeuta familiar Julia Lüderwaldt— se presentó voluntariamente ante las autoridades para detallar la naturaleza de las dinámicas que realizaba la familia.

Terapia en situaciones límite

Según la declaración prestada en la comisaría de Martorell, la terapeuta solicitó a la colaboradora la búsqueda de una ruta de montaña con el objetivo de confrontar a Isak Andic y a su hijo Jonathan ante una situación límite, como parte del proceso terapéutico para reconducir su relación.

La elección del itinerario: La testigo seleccionó el Camí de les Feixades, en el término municipal de Collbató.

La testigo seleccionó el Camí de les Feixades, en el término municipal de Collbató. Reconocimiento previo: La colaboradora afirmó haber recorrido dicha ruta junto a Jonathan Andic el 7 de diciembre, exactamente una semana antes del suceso.

La colaboradora afirmó haber recorrido dicha ruta junto a Jonathan Andic el 7 de diciembre, exactamente una semana antes del suceso. Las instrucciones de la terapeuta: En su testimonio, la mujer llegó a declarar que las pautas recibidas sugerían situar al propio Jonathan «al borde de un precipicio» para forzar ese escenario de tensión y vivencia extrema.

Los investigadores de la policía catalana ya habían constatado mediante dispositivos de geolocalización y lectores de matrículas que Jonathan Andic había transitado por esa misma zona en al menos dos ocasiones en fechas previas. Según la versión del investigado, el motivo de esos desplazamientos era conocer el terreno antes de realizar la caminata junto a su padre.

Entrega de pruebas y contexto judicial

La decisión de la testigo de acudir a la policía se produjo ante el temor de que su presencia en la zona durante los días previos pudiera ser interpretada en clave de implicación o complicidad. Por ello, aportó a los Mossos d’Esquadra los mensajes de texto y archivos de audio intercambiados con la terapeuta sobre la organización de la actividad.

Tras levantarse el secreto de sumario tras la detención de Jonathan Andic el pasado 19 de mayo, la jueza instructora, Raquel Nieto, mantiene abiertas las diligencias para esclarecer si lo ocurrido en Montserrat respondió a un trágico accidente de montaña —tesis sostenida por la defensa— o si, por el contrario, existen indicios de homicidio o asesinato. La nueva vía de testimonio abre un elemento clave para reconstruir la planificación y los condicionantes psicológicos de la excursión.