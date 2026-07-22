El magistrado Ismael Moreno reclama información a cinco entidades financieras sobre las cuentas de la esposa, la hija, la hermana y el cuñado del exsecretario de Organización del PSOE.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dado un nuevo paso en la investigación del ‘caso Koldo’ al ordenar a varias entidades bancarias el rastreo de las cuentas y productos financieros del entorno familiar directo de Santos Cerdán. La medida afecta a la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista, al sospecharse que pudieron beneficiarse de fondos irregulares gestionados a través de la mercantil Servinabar.
El magistrado atiende así la petición formulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, que consideran indispensable analizar de forma exhaustiva la situación económico-patrimonial real del exdirigente y su círculo más cercano.
Un informe patrimonial con «evidencia de claros indicios»
La resolución judicial llega tras la recepción de un reciente informe de la UCO que atribuye a Cerdán y a su familia la obtención de 323.178 euros en «beneficios» presuntamente irregulares entre los años 2015 y 2024. Según los investigadores, el pico de estas entradas de dinero se concentró entre 2019 y 2023, periodo coincidente con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y la posterior asunción de Cerdán como secretario de Organización del PSOE.
El juez Moreno subraya en su auto que las diligencias no responden a una «mera sospecha», sino a la existencia de «claros indicios objetivados» de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal y contra la administración pública.
Los puntos clave del rastreo financiero
El requerimiento judicial se ha dirigido a BBVA, Caixabank, Banco Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra para que faciliten todos los datos de una veintena de productos bancarios. Entre los elementos bajo sospecha señalados por la investigación destacan:
- Vinculación con Servinabar: El 87 % de los ingresos de esta firma procedían de Acciona o de proyectos vinculados a la constructora. Parte de esos fondos habrían servido de forma directa o indirecta para abonar nóminas a la esposa y la hermana de Cerdán.
- Flujos monetarios sin justificar: La UCO advierte de ingresos en efectivo vinculados al exasesor Koldo García, además de 18.261 euros percibidos entre 2014 y 2017 de origen desconocido.
- Anomalías en gastos y liquidaciones: El escrito detecta una drástica reducción de los pagos con tarjeta de Cerdán a partir de 2019, así como descuadres entre las liquidaciones de gastos abonadas por el Congreso y el PSOE en comparación con las disposiciones efectivas observadas en sus cuentas.