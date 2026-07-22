El magistrado Ismael Moreno reclama información a cinco entidades financieras sobre las cuentas de la esposa, la hija, la hermana y el cuñado del exsecretario de Organización del PSOE.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dado un nuevo paso en la investigación del ‘caso Koldo’ al ordenar a varias entidades bancarias el rastreo de las cuentas y productos financieros del entorno familiar directo de Santos Cerdán. La medida afecta a la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista, al sospecharse que pudieron beneficiarse de fondos irregulares gestionados a través de la mercantil Servinabar.

El magistrado atiende así la petición formulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, que consideran indispensable analizar de forma exhaustiva la situación económico-patrimonial real del exdirigente y su círculo más cercano.

Un informe patrimonial con «evidencia de claros indicios»

La resolución judicial llega tras la recepción de un reciente informe de la UCO que atribuye a Cerdán y a su familia la obtención de 323.178 euros en «beneficios» presuntamente irregulares entre los años 2015 y 2024. Según los investigadores, el pico de estas entradas de dinero se concentró entre 2019 y 2023, periodo coincidente con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y la posterior asunción de Cerdán como secretario de Organización del PSOE.

El juez Moreno subraya en su auto que las diligencias no responden a una «mera sospecha», sino a la existencia de «claros indicios objetivados» de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal y contra la administración pública.

Los puntos clave del rastreo financiero

El requerimiento judicial se ha dirigido a BBVA, Caixabank, Banco Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra para que faciliten todos los datos de una veintena de productos bancarios. Entre los elementos bajo sospecha señalados por la investigación destacan: