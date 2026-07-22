El Consejo de Ministros da luz verde a las bases reguladoras del Plan Auto+ con una dotación de 400 millones de euros, una cifra que reduce a la mitad los fondos de 2025 tras retrasarse la publicación de la normativa fijada inicialmente para enero.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las bases reguladoras del Plan Auto+, el nuevo marco de incentivos destinado a la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en España. La publicación de esta normativa, anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en diciembre de 2025 con un calendario previsto de entrada en vigor para enero de 2026, se formaliza finalmente con siete meses de demora sobre la fecha inicial. Asimismo, la medida llega acompañada de un recorte presupuestario significativo: el programa cuenta con una asignación de 400 millones de euros, lo que supone la mitad de la dotación económica respecto a los 800 millones de euros destinados en el ejercicio de 2025, en un contexto en el que el mercado de automóviles electrificados mantiene una tendencia al alza.

El anuncio ha sido realizado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. En su intervención, el titular de la cartera ha detallado que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que rige las bases del programa. «Desde el Gobierno impulsamos el Auto+ como un instrumento para incentivar la demanda del producto del coche, del turismo, también de las furgonetas, de los camiones ligeros, de las motocicletas y de los cuadriciclos para incentivar el consumo de producto eléctrico y electrificado con la gestión directa de estas ayudas y con carácter retroactivo desde el 1 de enero y va dirigido a las familias, personas físicas, autónomos y pymes y micropymes», ha explicado.

Respecto al procedimiento de solicitud, el ministro ha señalado que la tramitación se habilitará a partir de la aprobación de la convocatoria mediante una plataforma digital. «A partir de la aprobación de esta convocatoria ya se podrá empezar a tramitar a través de un sistema telemático de gestión. Se puede hacer directamente, es decir, cada persona, cada familia o a través de representantes, bien concesionarios, empresas de renting, leasing financiero», ha indicado Hereu sobre el mecanismo de acceso a los fondos, que se gestionarán de manera directa y se aplicarán con efectos retroactivos a las operaciones realizadas desde el inicio de año.

En el plano técnico, el Plan Auto+ se articula mediante un sistema de cuantías variables condicionado por la tecnología del vehículo, el importe de venta y la localización geográfica de su cadena de producción. Por un lado, en el apartado de motorización, la norma contempla una ayuda fija de 2.250 euros para los turismos dotados de propulsión 100% eléctrica, mientras que para los modelos híbridos enchufables o de autonomía extendida el incentivo se sitúa en 1.125 euros.

El segundo baremo regulador corresponde al precio del automóvil. La normativa establece una aportación adicional de 1.125 euros para aquellos vehículos cuyo coste se sitúe por debajo de los 35.000 euros. En el caso de los modelos que superen dicho importe, la ayuda complementaria será de 675 euros, manteniéndose como límite máximo para optar a cualquier tipo de subvención un precio total de factura de 45.000 euros.

Por último, el programa incorpora un criterio de apoyo a la industria manufacturera comunitaria que ha generado una mayor complejidad técnica en la elaboración del texto por parte del Ministerio de Industria. En concreto, el esquema de incentivos premia la producción de vehículos en territorio europeo con una cuantía de 675 euros para las unidades fabricadas en el Viejo Continente, a la que se suman 450 euros adicionales en el supuesto de que el ensamblaje de las baterías se realice de igual forma dentro del suelo comunitario.