Un monitor de un campamento de verano ubicado en la localidad madrileña de Arroyomolinos ha sido detenido por la Guardia Civil tras la denuncia interpuesta por los padres de dos niñas menores de edad por presunta agresión sexual. La investigación se encuentra a cargo del Equipo de la Policía Judicial del municipio, con el apoyo del Equipo Mujer-Menor, y no se descarta la aparición de más casos relacionados con este suceso.

Arresto en las dependencias de la Guardia Civil e investigación en curso

La intervención policial tuvo lugar en la tarde de este martes en las dependencias de la Benemérita en Arroyomolinos, según ha hecho público la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid a través de un comunicado. La detención se llevó a cabo a raíz de la denuncia formalizada por las familias de las dos afectadas.

Actualmente, las pesquisas para esclarecer la totalidad de los hechos las dirige el Equipo de la Policía Judicial de Arroyomolinos, en colaboración estrecha con el Equipo Mujer-Menor de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial. Las autoridades no descartan que se puedan conocer nuevos casos a medida que avance el procedimiento investigador.

Organización del campamento y postura municipal

El campamento en el que desempeñaba sus funciones el arrestado está organizado por la mancomunidad del Suroeste y lo desarrolla una empresa privada que resultó adjudicataria del servicio mediante una licitación pública. Ante estos acontecimientos, el Ayuntamiento de Arroyomolinos ha emitido un comunicado para desmentir cualquier tipo de vínculo con el trabajador.

Desde el consistorio se ha manifestado una condena absoluta ante los hechos, subrayando que en todo momento prevalecen los derechos y el bienestar de los menores y de sus familias. Con el fin de mitigar el impacto del suceso, la administración local ha puesto a disposición de los afectados la totalidad de los recursos de la concejalía de Servicios Sociales, garantizando asistencia psicológica y asesoramiento jurídico. Asimismo, el Ayuntamiento confía en que la mancomunidad depure las responsabilidades correspondientes con la entidad adjudicataria.

Reacción de la Delegación del Gobierno

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha expresado su honda preocupación por lo sucedido, al tiempo que ha manifestado su plena confianza en el trabajo que viene realizando la Guardia Civil sobre una materia de elevada sensibilidad.

Martín ha remarcado que la violencia sexual en cualquiera de sus manifestaciones constituye uno de los problemas más graves que afronta la sociedad actual, adquiriendo una dimensión de mayor severidad al tratarse de víctimas menores de edad.