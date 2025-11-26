Las terribles inundaciones y aludes que han azotado la isla de Sumatra, en Indonesia, han dejado un saldo trágico de al menos ocho muertos y 58 heridos. Estos desastres fueron provocados por lluvias torrenciales que han afectado severamente a la región de Tapanuli Sur.

La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia confirmó que todas las víctimas han sido identificadas en esta zona, donde se han realizado evacuaciones masivas y más de 2.850 personas han tenido que abandonar sus hogares debido a la emergencia.

Se estima que alrededor de 2.000 viviendas han sufrido daños significativos, y al menos dos puentes han quedado inutilizados como resultado de las corrientes de agua que arrastran todo a su paso. Además, se reportaron daños en 50 residencias más en el área de Tapanuli Norte, exacerbando la crisis.

Las primeras evaluaciones sugieren que el desastre se ha vinculado a condiciones climáticas extremas que han persistido desde el lunes y se prevé que continúen durante varios días más, lo que plantea más riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra en la zona.

Los equipos de emergencia han activado un plan de respuesta que incluye el despliegue de maquinaria pesada para habilitar carreteras bloqueadas y asegurar que las ayudas humanitarias puedan llegar a las áreas más afectadas. Se ha visto a rescatistas llevando en brazos a los residentes atrapados en sus hogares inundados utilizando lanchas neumáticas para acceder a zonas de difícil acceso.

Entre las imágenes que circulan se observa un torrente de agua arrastrando sillas y muebles por las calles inundadas, un claro indicador de la fuerza de la naturaleza en esta tragedia. La respuesta de las autoridades ha sido rápida, pero el impacto en la comunidad ya se siente profundamente.

Indonesia es un archipiélago que consta de más de 17.000 islas y es conocido por sufrir acostumbradamente incidentes de inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente durante la temporada de lluvias que se extiende desde noviembre hasta marzo. La recurrente vulnerabilidad del país a estos desastres naturales plantea un desafío constante para la gestión de emergencias y la prevención de futuros eventos.

En un incidente relacionado, a mediados del mes, dos aludes en la isla de Java, desencadenados por días de intensas lluvias, resultaron en al menos 38 muertes y 13 personas desaparecidas, lo que refuerza la crítica situación que enfrenta Indonesia en materia de desastres naturales.