Este miércoles 26 de noviembre, el precio de la luz experimenta un notable aumento. Conoce cuáles son las horas del día en las que pagarás más y menos por el servicio eléctrico.

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, se prevé un aumento considerable en el precio de la luz. Según los datos proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), la tarifa media subirá a 69,38 euros por megavatio hora (MWh), lo que representa un aumento de casi 20 euros con respecto a la jornada anterior.

La tarifa más alta del día se alcanzará entre las 19:00 y las 20:00 horas, con un precio de 145,62 euros por MWh, lo que supone un incremento de más de 40 euros en comparación con el valor de las primeras horas del día.

La tarifa más baja, por su parte, se registrará entre las 12:00 y las 13:00 horas, con un precio de 3,56 euros por MWh, lo que se aleja de los valores negativos que habían sido habituales en días anteriores.

Para ayudarte a optimizar tu consumo, te detallamos el precio de la luz por horas para el día de hoy:

De 0:00 a 1:00 : 78,14 €/MWh

: 78,14 €/MWh De 1:00 a 2:00 : 68,97 €/MWh

: 68,97 €/MWh De 2:00 a 3:00 : 62,38 €/MWh

: 62,38 €/MWh De 3:00 a 4:00 : 63,08 €/MWh

: 63,08 €/MWh De 4:00 a 5:00 : 61,99 €/MWh

: 61,99 €/MWh De 5:00 a 6:00 : 73,91 €/MWh

: 73,91 €/MWh De 6:00 a 7:00 : 84,98 €/MWh

: 84,98 €/MWh De 7:00 a 8:00 : 99,59 €/MWh

: 99,59 €/MWh De 8:00 a 9:00 : 99,86 €/MWh

: 99,86 €/MWh De 9:00 a 10:00 : 59,79 €/MWh

: 59,79 €/MWh De 10:00 a 11:00 : 23,00 €/MWh

: 23,00 €/MWh De 11:00 a 12:00 : 4,33 €/MWh

: 4,33 €/MWh De 12:00 a 13:00 : 3,56 €/MWh

: 3,56 €/MWh De 13:00 a 14:00 : 3,58 €/MWh

: 3,58 €/MWh De 14:00 a 15:00 : 4,98 €/MWh

: 4,98 €/MWh De 15:00 a 16:00 : 26,65 €/MWh

: 26,65 €/MWh De 16:00 a 17:00 : 79,46 €/MWh

: 79,46 €/MWh De 17:00 a 18:00 : 103,32 €/MWh

: 103,32 €/MWh De 18:00 a 19:00 : 126,89 €/MWh

: 126,89 €/MWh De 19:00 a 20:00 : 145,62 €/MWh (hora más cara)

: 145,62 €/MWh (hora más cara) De 20:00 a 21:00 : 114,76 €/MWh

: 114,76 €/MWh De 21:00 a 22:00 : 96,65 €/MWh

: 96,65 €/MWh De 22:00 a 23:00 : 92,36 €/MWh

: 92,36 €/MWh De 23:00 a 24:00: 87,15 €/MWh

Si deseas ahorrar en tu factura eléctrica, es recomendable evitar el consumo durante las horas pico, entre las 19:00 y las 20:00 horas, y optar por consumir electricidad entre las 12:00 y las 13:00, cuando los precios son más bajos.