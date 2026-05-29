Un macrooperativo de 400 agentes de la Policía Nacional con helicópteros, drones y excavadoras bloquea más de un millón de euros en bienes controlados por tres clanes familiares.

SANTANDER. — Una macrooperación de la Policía Nacional, en la que han participado más de 400 agentes de unidades centrales y de élite, ha culminado con la desarticulación completa de una compleja organización criminal de carácter «polidelictivo» que operaba de manera impune en la comarca cántabra del Besaya. El dispositivo se salda hasta el momento con 33 personas detenidas y el bloqueo preventivo de un ingente patrimonio que supera el millón de euros en valor de mercado.

La red desmantelada estaba rígidamente estructurada en torno a tres clanes familiares fuertemente arraigados en la zona. Según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía a través de una nota oficial, estos grupos mantenían bajo un estado de constante sometimiento e inseguridad a la población local. La agresividad interna y externa del entramado había escalado exponencialmente en los últimos meses, registrándose episodios de extrema gravedad que incluyeron el uso de armas de fuego en disputas territoriales y vecinales.

Ante la alarmante y creciente preocupación social generada en el entorno, las autoridades judiciales y policiales precipitaron la fase de explotación de la investigación el pasado miércoles. El despliegue de asalto comenzó de manera simultánea a las 5:00 horas de la madrugada, tomando por sorpresa los puntos neurálgicos de la organización en los municipios de Torrelavega, Cartes y de forma especialmente intensa en el barrio torrelaveguense de Barreda.

Despliegue de élite: Drones, GEO y palas excavadoras

La envergadura de los objetivos requirió la movilización de recursos sin precedentes en la comunidad autónoma. Más de 400 efectivos de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO), Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), Unidades de Intervención Policial (UIP), Unidades de Prevención y Reacción (UPR), así como especialistas en Subsuelo, Guías Caninos y el Servicio de Medios Aéreos participaron activamente en el cerco.

El uso coordinado de helicópteros y drones de última generación permitió asegurar los perímetros aéreos y evitar fugas a través de los tejados, mientras que fue necesaria la utilización de palas excavadoras para derribar accesos fortificados y buscar compartimentos ocultos y dobles fondos en las estructuras registradas.

En total, se efectuaron 26 entradas y registros simultáneos. Durante los minuciosos controles, los agentes incautaron importantes sumas de dinero en efectivo (más de 10.000 euros), sustancias estupefacientes preparadas para su distribución, diversas armas (entre ellas una catana, navajas de grandes dimensiones y un bate de béisbol), 40 dispositivos de telefonía móvil y 32 piezas de oro de procedencia ilícita.

«Ha sido la operación policial más importante de los últimos años en Cantabria, logrando devolver la tranquilidad a un vecindario que vivía bajo coacción». — Pedro Casares, Delegado del Gobierno en Cantabria.

De las peleas ilegales a la diversificación delictiva

El origen de la investigación se remonta a mediados del año 2025. La Fiscalía y el Juzgado de Instrucción de Torrelavega abrieron las primeras diligencias tras recabar indicios sobre la celebración de peleas clandestinas y sangrientas de gallos en el término municipal. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una red de apuestas ilegales y maltrato animal resultó ser tan solo la superficie de un entramado mucho más profundo.

Tras un año y medio de una laboriosa e intrincada «investigación multidisciplinar», las unidades de información constataron que la organización operaba como una auténtica corporación criminal polidelictiva. Los clanes controlaban la distribución local de estupefacientes a gran escala. Posteriormente, valiéndose de la severa adicción que padecían sus clientes, coaccionaban y utilizaban a estos drogodependientes como mano de obra instrumental para perpetrar robos y delitos contra el patrimonio por toda la comarca, asumiendo los líderes el posterior negocio de receptación.

Los vecinos que intentaban oponerse o denunciar las actividades eran sistemáticamente amenazados y amedrentados. Los clanes ejercían un férreo control territorial basado en la intimidación, que afectaba gravemente la convivencia pacífica habitual de los barrios.

Además de las actividades económicas tradicionales, el maltrato animal seguía siendo un eje identitario del grupo. En los registros se localizaron 53 gallos de pelea —seis de ellos ya muertos y el resto con graves amputaciones y lesiones provocadas por los combates— junto con sofisticada maquinaria de entrenamiento, como cintas de correr adaptadas para fortalecer la resistencia física de las aves.

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Golpe al blanqueo: Menores como testaferros

Una de las líneas más complejas de la investigación penal ha sido la vertiente económica y de blanqueo de capitales. Ninguno de los principales integrantes de los clanes familiares poseía contratos laborales ni actividades comerciales lícitas conocidas; sin embargo, ostentaban un alto nivel de vida y poseían múltiples propiedades y vehículos de gama alta.

Los analistas financieros de la Policía Nacional descubrieron que gran parte del vasto patrimonio —cuya valoración oficial supera holgadamente el millón de euros— figuraba legalmente a nombre de hijos menores de edad de los propios detenidos, en un intento de blindar los activos frente a eventuales acciones de la justicia y dificultar el rastreo del capital de origen ilícito.

Como resultado de este análisis patrimonial, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo inmediato de 118 cuentas bancarias vinculadas a 51 personas investigadas, así como la prohibición de uso y embargo preventivo de 110 vehículos y 27 propiedades inmobiliarias.

La causa penal sigue su curso y las autoridades judiciales mantienen el secreto en parte de las actuaciones. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha felicitado calurosamente a las fuerzas del orden por el éxito de la que ya es catalogada como la operación contra el crimen organizado más relevante de la historia reciente de la región. Asimismo, fuentes policiales han confirmado de manera explícita que el operativo continúa abierto y no se descartan nuevas intervenciones ni nuevas detenciones en las próximas horas.